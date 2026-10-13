Европейские санкции не смогут сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по дизелю, любые попытки Брюсселя вмешаться в эту сделку могут обернуться жесткими ответными мерами со стороны американского Белого дома, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Еврокомиссия намерена представить 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года. По данным издания Politico, новые рестрикции активно лоббируют Германия и Польша, которые планируют призвать к ограничению импорта российских энергоресурсов на заседании Евросовета 15 октября. Поводом для эскалации послужило решение президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Европейские институты не имеют рычагов давления на двусторонние экономические отношения Москвы и Вашингтона, считает Пикин.

«Помешать реализации дизельной сделки между Россией и США европейские санкции не могут, поскольку это соглашение касается только двух стран. Если кто-то попытается вставлять палки в колеса Дональду Трампу, он незамедлительно введет в отношении этих государств жесткие торговые супертарифы. Тем более американский президент неоднократно подчеркивал, что действует исключительно во благо Америки. Соответственно, все, кто выступает против этой сделки, автоматически выступают против интересов США», - полагает аналитик.