Трамп ответит: Санкции ЕС не смогут сорвать дизельную сделку России и США
Любые попытки Евросоюза заблокировать договоренности России и США приведут к «супертарифам» Трампа, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Европейские санкции не смогут сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по дизелю, любые попытки Брюсселя вмешаться в эту сделку могут обернуться жесткими ответными мерами со стороны американского Белого дома, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Еврокомиссия намерена представить 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года. По данным издания Politico, новые рестрикции активно лоббируют Германия и Польша, которые планируют призвать к ограничению импорта российских энергоресурсов на заседании Евросовета 15 октября. Поводом для эскалации послужило решение президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Европейские институты не имеют рычагов давления на двусторонние экономические отношения Москвы и Вашингтона, считает Пикин.
«Помешать реализации дизельной сделки между Россией и США европейские санкции не могут, поскольку это соглашение касается только двух стран. Если кто-то попытается вставлять палки в колеса Дональду Трампу, он незамедлительно введет в отношении этих государств жесткие торговые супертарифы. Тем более американский президент неоднократно подчеркивал, что действует исключительно во благо Америки. Соответственно, все, кто выступает против этой сделки, автоматически выступают против интересов США», - полагает аналитик.
Что касается внутренней санкционной политики самого Евросоюза, то здесь, по мнению Пикина, потенциал ограничений практически исчерпан. Попытки урезать оставшиеся каналы поставок нефти и заблокировать сотрудничество в атомной сфере лишь подчеркивают дефицит реальных инструментов давления.
«Европа продолжит попытки купировать остатки российской энергетической активности. Сейчас сырье по нефтепроводу "Дружба" продолжают получать, по сути, только Венгрия и Словакия, и в Брюсселе изучают возможность пересмотра этих объемов или изменения сроков. Кроме того, в подвешенном состоянии остается вопрос взаимодействия в атомной энергетике. С каждым новым пакетом санкций это поле для сотрудничества неуклонно сужается. В отношении чего еще вводить ограничения — совершенно непонятно. Инициативы против работающих с нами северокорейских граждан выглядят абсурдно, ведь ввести санкции против обычных жителей КНДР попросту невозможно. При всей бюрократической проворности европейских чиновников, реальный масштаб и экономический эффект каждого нового пакета санкций стремительно сводятся к нулю», - подчеркнул директор Фонда энергетического развития.
Внутри России сейчас достаточно дизельного топлива, экспорт дизеля в США ни в коем случае не приведет к дефициту на внутреннем рынке, сказал в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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