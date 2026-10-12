«Назло бабушке!»: Зачем Словакия борется за импорт российского газа
Алексей Гривач заявил НСН, что Словакия с ее позицией по российскому газу поступает вполне здраво, ведь энергетический кризис никуда не делся, а ЕС находится в крайне уязвимом положении.
Введение запрета на закупку российского газа до конца 2027 года в странах Евросоюза может оставаться формальным, денег на помощь всем пострадавшим от энергетического кризиса в бюджете ЕС нет. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Гривач.
Как пишут «Известия», Словакия планирует начать переговоры с Еврокомиссией, чтобы продолжить импорт газа из РФ, вопреки общему запрету. При этом ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что полное прекращение закупок российского газа запланировано к концу 2027 года. В свою очередь, Гривач отметил, что в принятом ЕС законе о торговых санкционных ограничениях речь шла о 1 октября 2027 года.
«То есть теперь уже более обтекаемые формулировки звучат. Видимо, все-таки углеводородный кризис немножко прочищает мозги европейским товарищам. А по поводу Словакии, то это здравая позиция. Для них это и вопрос финансов. Потому что получение газа по долгосрочному контракту и его закупки на спотовом рынке по новым ценовым ориентирам, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. С другой стороны, когда ты отчего-то отказываешься, на рынке этого становится меньше. У тебя меньше опций, и соответственно, переговорная позиция твоя еще больше ухудшается. В этом смысле позиция ЕС «на зло бабушке отморожу уши» - многим не нравится», - считает он.
По мнению эксперта, сам запрет на закупки российского газа в ЕС тоже вряд ли стоит расценивать как по-настоящему строгую для европейцев норму. В качестве примера Гривач привел Болгарию, которая формально не покупает российский газ, но при этом получает его от других покупателей, в основном от той же Венгрии и Греции «через разные разменные схемы».
«Это может распространиться на большее количество стран. То есть газ со стороны Турции будет продолжать идти, но формально будет считаться, что он не российский, а какой-то другой. Словом, там есть свои вопросы регулирования, другой вопрос - насколько они будут жесткими в каждом конкретном случае», - отметил Гривач.
Относительно прогнозов для будущей европейской зимы, эксперт не взялся судить однозначно. Однако, отметил он, энергетический кризис никуда не делся.
«Запасы в хранилищах ЕС относительно скромные. Дефицит предложений из-за кризиса в Персидском заливе сохраняется. Соответственно, и так будет тяжело пройти какие-то погодные сюрпризы или другие непредвиденные события на стороне предложений, альтернативных источников генерации, а торговые и другие войны и противоречия будут резко усугублять ситуацию. Уязвимость ЕС очень высокая. Уровень безопасности в Европе катастрофически понизился в связи с их внешней энергетической позицией», - добавил Гривач.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, как Европа будет решать проблему с отоплением холодной зимой.
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