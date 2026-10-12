«То есть теперь уже более обтекаемые формулировки звучат. Видимо, все-таки углеводородный кризис немножко прочищает мозги европейским товарищам. А по поводу Словакии, то это здравая позиция. Для них это и вопрос финансов. Потому что получение газа по долгосрочному контракту и его закупки на спотовом рынке по новым ценовым ориентирам, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. С другой стороны, когда ты отчего-то отказываешься, на рынке этого становится меньше. У тебя меньше опций, и соответственно, переговорная позиция твоя еще больше ухудшается. В этом смысле позиция ЕС «на зло бабушке отморожу уши» - многим не нравится», - считает он.

По мнению эксперта, сам запрет на закупки российского газа в ЕС тоже вряд ли стоит расценивать как по-настоящему строгую для европейцев норму. В качестве примера Гривач привел Болгарию, которая формально не покупает российский газ, но при этом получает его от других покупателей, в основном от той же Венгрии и Греции «через разные разменные схемы».

«Это может распространиться на большее количество стран. То есть газ со стороны Турции будет продолжать идти, но формально будет считаться, что он не российский, а какой-то другой. Словом, там есть свои вопросы регулирования, другой вопрос - насколько они будут жесткими в каждом конкретном случае», - отметил Гривач.

Относительно прогнозов для будущей европейской зимы, эксперт не взялся судить однозначно. Однако, отметил он, энергетический кризис никуда не делся.