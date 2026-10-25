Россиянки выиграли клубный чемпионат мира по художественной гимнастике в Токио
Мария Борисова, София Ильтерякова и Яна Заикина, выступающие за клуб «Небесная грация», стали победительницами командного зачета клубного чемпионата мира по художественной гимнастике AEON Cup в Токио.
В командном финале российские спортсменки набрали 338,250 балла. Серебро досталось американскому клубу Burlo and Pacific Stars с результатом 330,050, бронза - украинской школе Дерюгиных (319,150).
Россиянки также заняли два первых места в личном многоборье среди сеньорок - золото выиграла София Ильтерякова (117,750), а серебро - Мария Борисова (115,800). Третьей стала американка Меган Чу (114,850).
В юниорском многоборье не было равных Яне Заикиной - 104,700 балла. Второе место заняла представительница США Анна Филипп (100,500), третье - Мария Мячина из Израиля (99,950).
На турнире в Токио российские гимнастки выступали с национальной символикой.
Ранее сборная РФ по художественной гимнастике стала второй по общему числу наград на чемпионате мира в немецком Франкфурте-на-Майне, завоевав в общей сложности пять медалей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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