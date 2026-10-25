Новак: Россия готова поставить США любой объем дизеля

«Сколько захотят наши партнеры, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить», - сказал Новак отвечая на вопрос о конкретных цифрах.

Также Новак обратил внимание на реакцию рынка. По его словам, сразу после объявления о российско-американской договоренности мировые цены на нефть снизились на 5–6%.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с российским лидером Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки. По его словам, на первом этапе Россия должна направить более 300 тыс тонн топлива, затем 500 тыс тонн в ноябре и еще 1 млн тонн сразу после этого. Трамп акже допустил возможность дополнительных поставок в объеме до 3 млн тонн в зависимости от мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Для практической реализации этой сделки Министерство финансов США разрешило проведение операций с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года. Кроме того, Трамп принял решение не применять ряд ограничительных мер в рамках так называемых «адских санкций» имени покойного сенатора Линдси Грэма (в РФ внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), включая введение 500% пошлин на российские товары, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».