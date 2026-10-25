Актер Владимир Курочкин скончался на 42-м году жизни

Актер мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин умер на 42-м году жизни. Печальную новость подтвердили в театре в беседе с ТАСС.

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Представитель театра уточнил, что артист ушел из жизни недавно, а его коллеги и близкие узнали о трагедии лишь накануне.

Владимир Курочкин родился 20 декабря 1984 года. Он был известен зрителям как по театральным работам в постановках «Сон Каштанки» и «Дядя Ваня», так и по ролям в кино, в частности в фильмах «Все по закону» (2016) и «С чего начинается Родина».

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ФОТО: ТАСС
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