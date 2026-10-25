Путин: Европа сама отказалась от российских энергоносителей

Россия не ограничивала экспорт энергоресурсов в Европу, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, подчеркнув, что европейские страны самостоятельно приняли решение отказаться от российских поставок.

Новак: Европе нечем покрыть дефицит газа, кроме поставок из РФ

Глава государства отметил, что Москва всегда выполняла свои обязательства по экспорту энергоресурсов. По его словам, европейские партнеры сами инициировали разрыв экономических связей и продолжают разрабатывать стратегии полного отказа от оставшихся объемов российского импорта, тем самым добровольно лишая себя привычного рынка и энергоносителей.

При этом Владимир Путин обратил внимание на то, что, несмотря на политические заявления и санкционное давление, российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает 20% европейского рынка.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Европа не сможет покрыть дефицит газа без поставок из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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