Путин: Европа сама отказалась от российских энергоносителей

Глава государства отметил, что Москва всегда выполняла свои обязательства по экспорту энергоресурсов. По его словам, европейские партнеры сами инициировали разрыв экономических связей и продолжают разрабатывать стратегии полного отказа от оставшихся объемов российского импорта, тем самым добровольно лишая себя привычного рынка и энергоносителей.

При этом Владимир Путин обратил внимание на то, что, несмотря на политические заявления и санкционное давление, российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает 20% европейского рынка.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Европа не сможет покрыть дефицит газа без поставок из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».