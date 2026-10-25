Число задержанных на протестах во Франции превысило 1,3 тысячи человек
Количество задержанных в ходе масштабных акций протеста во Франции превысило 1,3 тысячи человек. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.
Ранее глава французского МВД Лоран Нуньес заявлял примерно о тысяче задержанных в субботу во время массовых манифестаций против роста стоимости жизни, прошедших по всей стране. В обновленных сведениях ведомства уточняется, что всего было задержано 1314 человек. При этом в министерстве подчеркнули, что эти цифры являются предварительными и будут уточняться.
Волна протестов началась во Франции в середине сентября. Изначально на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники с требованием улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции перекинулись на другие регионы страны.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация, прошедшая 17 октября. По оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тысяч человек. Тогда для контроля над ситуацией и пресечения беспорядков полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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