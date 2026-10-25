Число задержанных на протестах во Франции превысило 1,3 тысячи человек

Ранее глава французского МВД Лоран Нуньес заявлял примерно о тысяче задержанных в субботу во время массовых манифестаций против роста стоимости жизни, прошедших по всей стране. В обновленных сведениях ведомства уточняется, что всего было задержано 1314 человек. При этом в министерстве подчеркнули, что эти цифры являются предварительными и будут уточняться.

Волна протестов началась во Франции в середине сентября. Изначально на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники с требованием улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции перекинулись на другие регионы страны.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация, прошедшая 17 октября. По оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тысяч человек. Тогда для контроля над ситуацией и пресечения беспорядков полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».