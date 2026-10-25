Клычков: Число погибших при ударе по заводу в Орле возросло до четырех

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле выросло до четырех, а пострадавших - до 19. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

В Орле при ракетной атаке ВСУ погибли 3 человека

«В результате разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших человек», - сказал Клычков.

Глава региона уточнил, что один человек до сих пор числится пропавшим без вести. По его словам, данные с камер видеонаблюдения указывают на высокую вероятность того, что человек мог остаться внутри здания.

Также губернатор добавил, что в больницу обратились 19 человек с травмами различной степени тяжести, из них семь в настоящее время находятся на стационарном лечении в больнице.

ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Орле 23 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОрелОрловская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры