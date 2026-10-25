Клычков: Число погибших при ударе по заводу в Орле возросло до четырех
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле выросло до четырех, а пострадавших - до 19. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«В результате разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших человек», - сказал Клычков.
Глава региона уточнил, что один человек до сих пор числится пропавшим без вести. По его словам, данные с камер видеонаблюдения указывают на высокую вероятность того, что человек мог остаться внутри здания.
Также губернатор добавил, что в больницу обратились 19 человек с травмами различной степени тяжести, из них семь в настоящее время находятся на стационарном лечении в больнице.
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Орле 23 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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