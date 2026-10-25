Не менее 22 человек погибли в столкновении автобуса и грузовика в Кении
Не менее 22 человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия в Кении. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Авария произошла утром на одной из главных автомагистралей страны (соединяет столицу Найроби с прибрежным городом Момбаса), где пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. По имеющимся данным, в момент трагедии люди возвращались с церемонии похорон.
Точные обстоятельства случившегося пока выясняются. Известно, что участок дороги, где произошло ДТП, ранее уже классифицировался как зона с повышенным уровнем аварийности. Эксперты отмечают, что традиционными причинами подобных катастроф в Кении чаще всего становятся превышение скорости и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.
Ранее 25 человек погибли, 18 пострадали в Кабо-Верде, когда автобус рухнул с обрыва, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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