Не менее 22 человек погибли в столкновении автобуса и грузовика в Кении

Не менее 22 человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия в Кении. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Автобус рухнул с обрыва в Кабо-Верде, 25 человек погибли, 18 пострадали

Авария произошла утром на одной из главных автомагистралей страны (соединяет столицу Найроби с прибрежным городом Момбаса), где пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. По имеющимся данным, в момент трагедии люди возвращались с церемонии похорон.

Точные обстоятельства случившегося пока выясняются. Известно, что участок дороги, где произошло ДТП, ранее уже классифицировался как зона с повышенным уровнем аварийности. Эксперты отмечают, что традиционными причинами подобных катастроф в Кении чаще всего становятся превышение скорости и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

Ранее 25 человек погибли, 18 пострадали в Кабо-Верде, когда автобус рухнул с обрыва, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТППроисшествиеКения

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