В Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ
Кроме того, законопроект обязывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российской энергетики.
В Конгрессе США добиваются блокировки российско-американской сделки по дизелю. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. При этом сам американский лидер Дональд Трамп выступает против ужесточения санкций в отношении России.
КОНГРЕСС ПРОТИВ СДЕЛКИ С РФ
В США конгрессмены внесли законопроект о блокировании дизельной сделки Москвы и Вашингтона. В пресс-релизе Комитета Палаты Представителей по иностранным делам указано, что документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования США (DFC) инвестировать в российскую энергетику и аннулирует генеральные лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
«Запрещает выдачу будущих лицензий, а также обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российской энергетики», - говорится в документе.
Известно, что соавторами документа числятся шестнадцать демократов и один республиканец. К тому же некоторые авторы документа состоят в группе по оказанию военной помощи Украине. Законопроект представил член палаты представителей и заместитель главы комитета по иностранным делам Грегори Микс, передает RT.
Отмечается, что текст законопроекта пока не опубликован. При этом он был внесен в Палату представителей на рассмотрение 15 октября и в тот же день был передан в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебным делам, финансовым услугам, налогообложению и надзору, пишет «Лента.ру».
ТРАМП ПРОТИВ САНКЦИЙ
Однако сам президент США Дональд Трамп 17 октября объявил об отказе применять ряд мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» в отношении России и Ирана. Американский лидер подписал указ об освобождении от применения санкций, ограничений и пошлин в соответствии с законом, передает RT.
Этот документ предусматривает отказ от пошлин до 500% на российские товары и тарифов в 100% для пяти крупнейших покупателей нефти и газа из РФ. Также Трамп решил не применять ограничения в отношении российских чиновников, банков и организаций. В то же время политик в своем указе прописал, что торговый представитель США должен отслеживать обстоятельства, связанные с импортом и закупками странами российских нефти и газа.
Речь идет о «Законе 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси Грэма» (в РФ внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). 19 сентября Трамп подписал закон, который позволяет вводить новые ограничения против России.
«Я отменяю применение санкций, рестрикций и пошлин, предусмотренных законом. Я направил в конгресс подтверждение того, что в настоящий момент это отвечает интересам Штатов», - заявил президент США.
В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что приостановка действия закона об ужесточении санкций против России и Ирана администрацией Трампа стала важным и историческим моментом.
«Вместо санкций и конфронтации — диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», - написал он в своем Telegram-канале.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, закон мог фактически полностью остановить экономическое взаимодействие России и США, причинив серьезный ущерб прежде всего американской экономике и мировым рынкам. Дмитриев уточнил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира.
О ДИЗЕЛЬНОЙ СДЕЛКЕ
По итогам прошедших 9 октября телефонных переговоров Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина между Москвой и Вашингтоном была заключена дизельная сделка. Минфин США обещал выпустить лицензию на поставки российского дизтоплива, которая будет действовать до 7 апреля 2027 года. Она коснется всех операций, связанных с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизеля российского происхождения, включая ввоз в Штаты.
Сообщалось, что Россия в зависимости от состояния своих НПЗ поставит до 3 млн тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. В связи с этим 10 октября российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.
Однако сразу после заключения дизельной сделки в Конгрессе США анонсировали законопроект о запрете закупок российской нефти.
«Мы внесем двухпартийный законопроект, полностью запрещающий любые закупки российской нефти», - объявил в одной из соцсетей конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик, пообещав добиться вынесения этого законопроекта на голосование в Палате представителей в принудительном порядке.
Между тем, по мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, смягчение санкций в отношении перевозящих российское топливо танкеров станет логичным продолжением дизельной сделки Путина и Трампа, а в дальнейшем возможно продолжение заморозки рестрикций в отношении российского энергетического сектора.
«Сначала американцы разрешили импортировать к себе российский дизель, но встает вопрос: а как он туда дойдет? Можно будет использовать те танкеры, которые обычно обслуживают Россию, то есть теневой флот? И чтобы к ним дошел тот самый дизель, о котором раньше договорились, логично было бы заморозить и санкции в отношении судов. А дальше, может быть, они заморозят санкции в отношении части российских компаний, потому что четыре крупнейших производителя дизеля в России находятся в американском SDN-листе. Череда смягчения санкционного режима нас вполне может ожидать. Это может распространяться не только на нефтепродукты, но и на танкеры, которые перевозят нефть, потому что Трампу желательно в преддверии выборов в Палату представителей США и цены на нефть немного снизить», - рассказал аналитик в разговоре с НСН.
В свою очередь американист, руководитель «Дубравского консалтинга» Павел Дубравский считает, что дизельная сделка означает для Москвы выход из санкционной изоляции.
«В ближайшие два года, если США будут рассматривать Россию не с позиции украинского конфликта, а гораздо шире, у них появляется возможность расширить торговые связи с нашей страной, которые до этого на самом деле были незначительными», - приводит его слова «Лента.ру».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что европейские санкции не смогут сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по дизелю, любые попытки Брюсселя вмешаться в эту сделку могут обернуться жесткими ответными мерами со стороны Белого дома в США.
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