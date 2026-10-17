В Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ

Известно, что соавторами документа числятся шестнадцать демократов и один республиканец. К тому же некоторые авторы документа состоят в группе по оказанию военной помощи Украине. Законопроект представил член палаты представителей и заместитель главы комитета по иностранным делам Грегори Микс, передает RT.

Отмечается, что текст законопроекта пока не опубликован. При этом он был внесен в Палату представителей на рассмотрение 15 октября и в тот же день был передан в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебным делам, финансовым услугам, налогообложению и надзору, пишет «Лента.ру».

ТРАМП ПРОТИВ САНКЦИЙ

Однако сам президент США Дональд Трамп 17 октября объявил об отказе применять ряд мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» в отношении России и Ирана. Американский лидер подписал указ об освобождении от применения санкций, ограничений и пошлин в соответствии с законом, передает RT.