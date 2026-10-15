Успеть к выборам: США продолжат смягчать санкции против России
США разрешили поставки российского дизеля на мировые рынки, однако теперь это топливо некому доставлять, пояснил НСН Игорь Юшков.
Смягчение санкций в отношении перевозящих российское топливо танкеров станет логичным продолжением «дизельной сделки» Владимира Путина и Дональда Трампа, а в дальнейшем возможно продолжение заморозки рестрикций в отношении российского энергетического сектора, рассказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США планируют смягчить санкции против судов российского «теневого флота», утверждает Reuters. По данным агентства, Белый дом может разрешить транспортировку неподсанкционной нефти и нефтепродуктов судам, которые ранее перевозили сырье из России, Ирана и Венесуэлы и подпадали под ограничения. В материале отмечается, что это необходимо для снижения стоимости морских перевозок. Юшков отметил, что высокие тарифы — следствие ранее введенных американцами санкций.
«Если они действительно заморозят санкции в отношении части судов, это поможет снизить стоимость фрахта. Когда США ввели санкции в отношении многих судов-перевозчиков российской нефти, то таким образом они ограничили мировой флот. Россия все равно будет пользоваться этими судами, все равно будет свои объемы вывозить. Но сами американцы и какие-то другие производители, которые не находятся под санкциями, например, соседняя Гайана, Бразилия, уже не могут пользоваться этими судами. Получается, что американцы своими санкциями ограничили количество доступных на рынке судов, и теперь, когда их не хватает, цены выросли. И чтобы их снизить, получается, надо обратно вернуть возможность использования всеми тех самых танкеров, которые перевозят российскую нефть. Поэтому логика в этом смягчении есть», — отметил он.
По его словам, смягчение ограничений в отношении российского топливного сектора может продолжиться.
«Здесь прослеживается такая цепочка событий. Сначала американцы разрешили импортировать к себе российский дизель, но встает вопрос: а как он туда дойдет? Можно будет использовать те танкеры, которые обычно обслуживают Россию, то есть теневой флот? И чтобы к ним дошел тот самый дизель, о котором раньше договорились, логично было бы заморозить и санкции в отношении судов. А дальше, может быть, они заморозят санкции в отношении части российских компаний, потому что четыре крупнейших производителя дизеля в России находятся в американском SDN-листе. А это самые жесткие санкции, любые контакты с этими компаниями запрещены. И тогда возникнет вопрос: а как мы вам продадим дизель, если вы сами себе запрещаете взаимодействовать с российскими компаниями? Поэтому, я думаю, что череда смягчения санкционного режима нас вполне может ожидать. Это может распространяться не только нефтепродукты, но и на танкеры, которые перевозят нефть, потому что Трампу желательно в преддверии выборов в Палату представителей США и цены на нефть немного снизить», — пояснил Юшков.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснял НСН, что Евросоюз не сможет сорвать договоренности между РФ и США по дизелю, так как любые попытки Брюсселя вмешаться могут обернуться жесткими ответными мерами со стороны Вашингтона.
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