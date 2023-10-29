Замороженные деньги. Запад и Россия состязаются в угрозах о санкциях в отношении иностранных активов

Берлин тоже не спешит передавать замороженные российские активы Киеву, но заставит олигархов из РФ сделать это «добровольно», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.



«Германия все-таки хочет подчеркнуть, что страны Запада соблюдают основы правового государства. Они боятся реакции инвесторов и в целом рынка, например, того же Китая. Второе, мне кажется, что в Германии есть подозрение, что пока деньги давать Украине просто так неправильно, потому что миллиарды могут оказаться в карманах украинских олигархов или уйдут на СВО. В Германии считают, что все эти средства, а также деньги и яхты олигархов должны перейти Украине, но с согласия олигархов. Им будут выкручивать руки и заставлять большую часть замороженных денег отдать Украине, зато санкции против них будут сняты», - объяснил Рар.



По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, суммарный объем замороженных западными странами активов россиян составил $300 млрд., сообщил портал Lenta.ru.



США и их союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для отправки Украине замороженных российских активов.