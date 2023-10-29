Замороженные деньги. Запад и Россия состязаются в угрозах о санкциях в отношении иностранных активов
Россия пообещала симметричный или даже более существенный ответ Западу, который намерен изъять замороженные в ЕС российские активы.
Если в Европе решат изъять замороженные российские активы, от Москвы потребуется симметричный или даже более весомый ответ, заявил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 октября, в воскресенье.
Об этом также предупредил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg. Россия может дать зеркальный ответ на использование странами Запада замороженных активов РФ, заявил он
Глава ведомства напомнил, что в России заморожены средства иностранных резидентов. Москва может начать их использовать, если западные страны примут аналогичное решение в отношении активов РФ, сказал Силуанов.
Блокировка российских активов подорвала доверие к западным институтам, считает министр.
Глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил НСН, что швейцарские банки, скорее всего, заморозят российские активы, так как конфисковать их незаконно.
«Швейцария присоединилась к санкциям... Они также могут вернуть деньги собственникам. Клиент закрывает счет, и деньги перечисляются на счета тех банков, которые собственник укажет. Однако наиболее вероятный сценарий — заморозка активов. Конфискация не укладывается в рамки существующего законодательства. Сейчас даже не могут решить вопрос, можно или нельзя использовать замороженные средства, которые на счетах в Швейцарии держал наш Центробанк», — отметил он.
Берлин тоже не спешит передавать замороженные российские активы Киеву, но заставит олигархов из РФ сделать это «добровольно», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Германия все-таки хочет подчеркнуть, что страны Запада соблюдают основы правового государства. Они боятся реакции инвесторов и в целом рынка, например, того же Китая. Второе, мне кажется, что в Германии есть подозрение, что пока деньги давать Украине просто так неправильно, потому что миллиарды могут оказаться в карманах украинских олигархов или уйдут на СВО. В Германии считают, что все эти средства, а также деньги и яхты олигархов должны перейти Украине, но с согласия олигархов. Им будут выкручивать руки и заставлять большую часть замороженных денег отдать Украине, зато санкции против них будут сняты», - объяснил Рар.
По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, суммарный объем замороженных западными странами активов россиян составил $300 млрд., сообщил портал Lenta.ru.
США и их союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для отправки Украине замороженных российских активов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон направит средства, конфискованные у российских предпринимателей под санкциями на реабилитацию украинских солдат, сообщает РИА Новости.
Речь идет о 5,4 млн долларов, которые Соединенные Штаты конфисковали, в том числе у российского бизнесмена Константина Малофеева.
А Украина пытается разработать механизм по конфискации российских, замороженных на Западе, активов. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, трансляция которой велась в YouTube.
По его словам, это позволит Киеву на законных основаниях получить до $500 млрд.
«Мы готовим честный механизм», — добавил украинский премьер.
Ранее Украина предложила использовать арестованные активы России для погашения госдолга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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