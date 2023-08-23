Взаимная разморозка: Россия рассчитывает на разблокировку активов за рубежом

«Я считаю, что это абсолютно правильный подход. Надо хотя бы пытаться это сделать, так как для многих граждан, многих инвесторов это проблема, которая не решается уже полтора года. Это попытка её как-то решить. Посмотри, насколько это будет удачная попытка», - сказал собеседник НСН.

По его словам, вероятность того, что Запад пойдет навстречу России, у иностранных партнеров присутствует.



«Если бы не было никакой вероятности, то вряд ли бы предлагали такой способ. Она определенно есть, ведь это обмен на акции, которыми владеют российские инвесторы. Эти акции заблокированы только потому, что владельцы у них российские. Сами акции-то приличных компаний, которые пользуются спросом, хорошо торгуются. Потенциальный интерес точно есть», - заверил экономист.

При этом экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН выразил мнение, что договориться о чем-то с Западом, пока украинский конфликт находится в активной фазе, не получится.

«Для России лучше всего разморозка международных резервов. Нам это дело очень не помешает для валютных интервенций. Как там договорятся, что из этого получится - непонятно. Надеюсь, активная фаза СВО закончится, и наши резервы разморозят. В любом случае, это положительный момент. А что западники? Они добросовестные инвесторы. Это может только приветствоваться. Я думаю, пока идет конфликт, с Западом бесполезно договариваться. Когда закончится конфликт - все будет разморожено разом», - отметил Разуваев.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин допустил, что России может потребоваться более 50 лет для возвращения заблокированных активов. Экономист считает, что сейчас Москве необходимо фиксировать объем претензий.

