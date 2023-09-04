«Выкручивают руки»: США готовятся к передаче Киеву российских активов на $1 млрд

Заместитель американского генпрокурора Лиза Монако заявила, что Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование российских активов на сумму более одного миллиарда долларов для нужд Украины.

Белый дом накануне сообщил, что было принято коллективное решение стран о том, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут заморожены, пока Россия не возместит «ущерб Киеву».

Российская сторона, кажется, устала доносить до Запада очевидную мысль о том, что подобные действия сложно не считать разгромом. В Москве уверены, что США найдут формальный механизм, чтобы забрать российские активы.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом.

«Закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой», - подчеркнул президент.