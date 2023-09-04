«Выкручивают руки»: США готовятся к передаче Киеву российских активов на $1 млрд
Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование российских активов для нужд Украины. Экономисты объясняют, чем может ответить Москва.
Заместитель американского генпрокурора Лиза Монако заявила, что Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование российских активов на сумму более одного миллиарда долларов для нужд Украины.
Белый дом накануне сообщил, что было принято коллективное решение стран о том, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут заморожены, пока Россия не возместит «ущерб Киеву».
Российская сторона, кажется, устала доносить до Запада очевидную мысль о том, что подобные действия сложно не считать разгромом. В Москве уверены, что США найдут формальный механизм, чтобы забрать российские активы.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом.
«Закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой», - подчеркнул президент.
Глава государства также поручил кабмину ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также назвал изъятие российских активов на Западе беспределом. Он отметил, что это будет незаконным актом, по сути, хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу.
«При помощи такого рода изъятий они (Запад - ред.) ничего не добьются, и они это прекрасно понимают и поэтому медлят с принятием решений. Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права», - говорил он.
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в беседе с НСН назвал решение Запада о передачи средств Украине «вопросом времени». Он уверен, что Запад пустит российские активы на вооружение Украины, а не на ее восстановление.
«То, что Запад может пустить российские активы на вооружение Украины, в этом никакого сомнения нет. Это вопрос времени и поиска механизмов прикрытия этого срама, как объяснить публично этот грабеж и воровство. Они найдут какие-нибудь очередные юридические закорючки, уловки. Надо понимать, что речь не идет о восстановлении Украины, эти деньги собираются направить на вооружение», - отметил он.
По его словам, Россия может ответить зеркально на «кражу» активов, но это не будет эффективной мерой.
Западные СМИ считают, что не поддерживает «перехват» российских активов только Германия. Берлин не поддержал идею ЕС передать замороженные активы Банка России на восстановление Украины, в ФРГ предполагают, что это чревато финансовыми и юридическим трудностями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собеседников в правительстве.
Берлин не спешит передавать замороженные российские активы Киеву, но заставит олигархов из РФ сделать это «добровольно», заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Германия считает, что это преждевременно, потому что все эти требования пока эмоциональны и исходят от Прибалтики, от Польши, а Германия все-таки хочет подчеркнуть, что страны Запада соблюдают основы правового государства. В Германии считают, что все эти средства, а также деньги и яхты олигархов должны перейти Украине, но с согласия олигархов. Им будут выкручивать руки и заставлять большую часть замороженных денег отдать Украине, зато санкции против них будут сняты», - объяснил собеседник НСН.
В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза заморозили 207 млрд евро суверенных активов России.
Со своей стороны, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН заявил, что вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет.
«Реакция российских властей в таком случае будет отложена до более дальних времен в надежде на то, что эти решения по частям будут отыгрываться после окончания конфликта. Это станет темой для переговоров. В немедленном режиме надо четко зафиксировать сам объем претензий. Например, целый ряд займов, которые сделала Российская империя, разместив свои облигации во Франции, был после 1917 года конфискован, грубо говоря. Урегулировать этот вопрос удалось только в 1995 году. Можно готовиться примерно к такой дистанции», - заключил собеседник НСН.
При этом не так давно министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировки части иностранных активов для обмена на российские. Экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев в беседе с НСН назвал идею России разблокировать часть зарубежных активов в обмен на разморозку российских правильным подходом.
«Я считаю, что это абсолютно правильный подход. Надо хотя бы пытаться это сделать, так как для многих граждан, многих инвесторов это проблема, которая не решается уже полтора года. Это попытка её как-то решить. Посмотри, насколько это будет удачная попытка», - сказал собеседник НСН.
При этом экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН выразил мнение, что договориться о чем-то с Западом, пока украинский конфликт находится в активной фазе, не получится.
«Для России лучше всего разморозка международных резервов. Нам это дело очень не помешает для валютных интервенций. Как там договорятся, что из этого получится - непонятно. Надеюсь, активная фаза СВО закончится, и наши резервы разморозят. В любом случае, это положительный момент. А что западники? Они добросовестные инвесторы. Это может только приветствоваться. Я думаю, пока идет конфликт, с Западом бесполезно договариваться. Когда закончится конфликт - все будет разморожено разом», - отметил Разуваев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровске
- Hürriyet: Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в двух ДТП в турецком Денизли
- Владелец «Вкусно-и точка» заявил, что McDonald’s рассчитывала вернуться в Россию
- Гемпель: Вторжение в Крым закончится капитуляцией для Зеленского
- Корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю
- Байдена разочаровало возможное отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20
- В США захотели использовать на Украине более $1 млрд российских активов
- Минобороны РФ: в Черном море уничтожены четыре катера ВСУ
- В США заявили, что война в космосе изменит жизнь людей на многие века
- СМИ: Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru