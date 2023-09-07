Минфин США оценил сумму заблокированных активов РФ в $280 млрд

«Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых находится в ЕС», - следует из заявления ведомства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян.

В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин высказал мнение, что на возвращение замороженных активов потребуется около 50 лет. Он призвал фиксировать объем претензий к западным странам.

