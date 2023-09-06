Bloomberg: ЕС планирует ввести налог на замороженные активы РФ

Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести налог на прибыль от заблокированных активов России, сообщает Bloomberg.

Взаимная разморозка: Россия рассчитывает на разблокировку активов за рубежом

По информации агентства, ЕК предоставит предложение по переводу доходов от активов в бюджет Евросоюза. Ожидается, что замороженные средства принесут $3 миллиарда прибыли.

В ЕС заблокировано $215 миллиардов активов Центробанка России. Более половины составляют наличные и депозиты.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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