Bloomberg: ЕС планирует ввести налог на замороженные активы РФ
Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести налог на прибыль от заблокированных активов России, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, ЕК предоставит предложение по переводу доходов от активов в бюджет Евросоюза. Ожидается, что замороженные средства принесут $3 миллиарда прибыли.
В ЕС заблокировано $215 миллиардов активов Центробанка России. Более половины составляют наличные и депозиты.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru