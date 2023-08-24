Белый дом связал разморозку активов РФ с выплатой компенсации Украине

Российские активы на Западе останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине. Об этом говорится в заявлении администрации США по итогам встречи советников по национальной безопасности, сообщило агентство РИА Новости.

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В Белом доме отметили, что речь идет о суверенных активах России в США, Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Представители пяти стран подтвердили намерение продолжать поддержку Украины. Также стороны пообещали содействовать восстановлению страны.

В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин допустил, что на разморозку активов РФ на Западе может потребоваться более 50 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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