«Ястреб, голубь и щелкунчик»: Набиуллина идет на третий срок
Дубинин назвал Набиуллину подходящим кандидатом на пост главы ЦБ, Вассермана радует предсказуемость ее «неверной теории», а Делягин считает действия «мадам Брошкиной» безумием.
Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центробанк с лета 2013 года, получила новый карт-бланш от властей, несмотря на «конское» повышение ключевой ставки с 9,5% до 20% и катастрофическое обрушение рубля из-за санкций.
Президент России Владимир Путин внес в пятницу в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность. Парламентарии рассмотрят этот вопрос 21 марта, при этом уже сегодня пройдет новое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
НЕ АНОНСИРУЕМ, НО ПОДДЕРЖИВАЕМ
Несколько дней назад СМИ вспомнили, что полномочия главы ЦБ истекают 24 июня, соответственно, кандидатуру нового руководителя Центробанка должны внести до 24 марта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил интриги, уйдя от ответа на вопрос, будут ли выдвигать Набиуллину.
«Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет», - сказал он 16 марта любопытным журналистам.
При этом эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», предполагали, что Набиуллина получит поддержку властей.
«Я уверен, что работа Эльвиры Сахипзадовны будет оцениваться профессиональным сообществом очень высоко. А все остальное – это вопросы политики и ее личное мнение. Согласится ли она на выдвижение – это один вопрос. Второе – возможно, президент сочтет необходимым продемонстрировать какие-то изменения в экономическом блоке руководства страны», - сказал НСН бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
При этом он выразил уверенность, что она подходящий кандидат и справится с проблемами.
«Если будет согласие президента и самой Эльвиры Сахипзадовны, то, безусловно, она подходящий кандидат на должность главы ЦБ в рамках сложного экономического периода», - указал Дубинин.
Со своей стороны, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал «Радиоточке НСН», что поддержит кандидатуру Набиуллиной, хоть и считает ее «теорию» неверной.
«Если Владимир Владимирович внесет ее кандидатуру, я, скорее всего, с ним соглашусь. Действия Набиуллиной идут по теории, которую я считаю неверной, но она ее придерживается строго и последовательно, последствия ее деятельности хорошо предсказуемы, и российская финансовая система в целом к этому уже приспособилась. Поэтому я не уверен, что сейчас стоит резко менять эту политику», - сказал Вассерман.
При этом он отметил, что Набиуллина профессионально действовала на фоне «пагубных воззрений» всего экономического блока.
«Некоторые аспекты ее деятельности мне резко не нравятся, но некоторые другие вполне устраивают. На мой взгляд, это не ее личные промахи, а следствие того, что весь экономический блок правительства РФ, в том числе и формально независимый Центробанк, придерживаются воззрений тоталитарной секты «либералы». О пагубности этих воззрений я много писал и, боюсь, что придется еще. Но в рамках этих воззрений деятельность Набиуллиной вполне профессиональна», - признал многократный победитель интеллектуальных игр.
МАДАМ БРОШКИНА
По мнению журналистов, глава Центробанка ведет скрытую игру.
В свое время они обратили внимание на пиджак Набиуллиной, а точнее, на появляющуюся там брошь.
Ястреб, неваляшка, голубь, латинская буква V, голубая волна... В украшениях главы ЦБ стали усматривать сигналы рынку.
В июле 2021 года Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%. Во время объявления об этом Набиуллина надела брошь с тучей и дождиком.
«В условиях московской жары дождь будет многими восприниматься как облегчение. Хотя в чем здесь облегчение, я не знаю», - говорил тогда «Радиоточке НСН» экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
17 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%, а Набиуллина объявила об этом, надев брошь в виде Щелкунчика.
Многие вновь начали искать в этом символы грядущего, однако сама глава ЦБ относится к этим теориям с юмором.
Правда, это не впечатляет депутата и экономиста Михаила Делягина, который крайне скептически относится к деятельности «мадам Брошкиной».
28 февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых. Объявляя об этом, Набиуллина выступала в черном костюме без традиционной броши.
«Это абсолютное безумие, но "мадам Брошкина", которая определяет конъюнктуру России, имеет один ответ на все случаи: она тупо повышает процентную ставку. Мы хорошо помним, к чему это привело в 2014 году и в последующие годы. (…) Это ведет либо к падению курса рубля, либо к ускоренному прожиранию международных резервов, той части, которая еще не заморожена Западом», - сказал тогда Делягин НСН.
В середине марта он вновь обрушился на Эльвиру Сахипзадовну, на этот раз из-за заморозки Западом 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.
«Ну как так получилось? Госпожа Набиуллина и господин Силуанов (глава Минфина Антон Силуанов – прим. НСН) вопреки предупреждениям, хранили международные резервы страны в карманах врагов России. Ну и в конце концов эти деньги украли. (…) Любой вменяемый человек должен был вывезти ресурсы, перевести в золото и в не западные валюты, но это не касается руководства экономического блока Российской Федерации», - негодовал Делягин.
ПОВЫСЯТ – НЕ ПОВЫСЯТ?
Между тем,18 марта должно пройти заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Анонсируется, что Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию после заседания, а ограничится только заявлением.
Большинство экспертов считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20%, и лишь некоторые эксперты допускают ее повышение до 23-25%, отмечает «Интерфакс».
С 2007 по 2012 год Набиуллина была министром экономического развития РФ, после этого около года работала помощником президента, с июня 2013 года возглавила ЦБ, а сейчас идет на третий срок.
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