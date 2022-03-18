«Ястреб, голубь и щелкунчик»: Набиуллина идет на третий срок

МАДАМ БРОШКИНА

По мнению журналистов, глава Центробанка ведет скрытую игру.

В свое время они обратили внимание на пиджак Набиуллиной, а точнее, на появляющуюся там брошь.

Ястреб, неваляшка, голубь, латинская буква V, голубая волна... В украшениях главы ЦБ стали усматривать сигналы рынку.

В июле 2021 года Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%. Во время объявления об этом Набиуллина надела брошь с тучей и дождиком.

«В условиях московской жары дождь будет многими восприниматься как облегчение. Хотя в чем здесь облегчение, я не знаю», - говорил тогда «Радиоточке НСН» экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

17 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%, а Набиуллина объявила об этом, надев брошь в виде Щелкунчика.

Многие вновь начали искать в этом символы грядущего, однако сама глава ЦБ относится к этим теориям с юмором.

Правда, это не впечатляет депутата и экономиста Михаила Делягина, который крайне скептически относится к деятельности «мадам Брошкиной».

28 февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых. Объявляя об этом, Набиуллина выступала в черном костюме без традиционной броши.

«Это абсолютное безумие, но "мадам Брошкина", которая определяет конъюнктуру России, имеет один ответ на все случаи: она тупо повышает процентную ставку. Мы хорошо помним, к чему это привело в 2014 году и в последующие годы. (…) Это ведет либо к падению курса рубля, либо к ускоренному прожиранию международных резервов, той части, которая еще не заморожена Западом», - сказал тогда Делягин НСН.

В середине марта он вновь обрушился на Эльвиру Сахипзадовну, на этот раз из-за заморозки Западом 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.

«Ну как так получилось? Госпожа Набиуллина и господин Силуанов (глава Минфина Антон Силуанов – прим. НСН) вопреки предупреждениям, хранили международные резервы страны в карманах врагов России. Ну и в конце концов эти деньги украли. (…) Любой вменяемый человек должен был вывезти ресурсы, перевести в золото и в не западные валюты, но это не касается руководства экономического блока Российской Федерации», - негодовал Делягин.