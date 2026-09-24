Дмитриев: Только сотрудничество с Россией может спасти Запад
Сотрудничество с Россией способно спасти Запад от кризисов, считает спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети Х.
Спецпредставитель президента отреагировал на заявление экономиста Робина Брукса о нестабильности на «охваченных пожаром» мировых рынках облигаций. Эксперт указал, что отрицающие связь происходящего с бюджетными проблемами — «те же люди, которые переставляли шезлонги на «Титанике».
«Возникают сравнения с "Титаником", поскольку ЕС и Великобритания одновременно сталкиваются с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми вскоре последует кризис продовольственной безопасности», — подчеркнул Дмитриев.
По его словам, Запад может спасти только сотрудничество с Россией.
Ранее Дмитриев назвал медь «новым золотом» на фоне высоких биржевых цен, пишет 360.ru.
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