Сотрудничество с Россией способно спасти Запад от кризисов, считает спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети Х.

Спецпредставитель президента отреагировал на заявление экономиста Робина Брукса о нестабильности на «охваченных пожаром» мировых рынках облигаций. Эксперт указал, что отрицающие связь происходящего с бюджетными проблемами — «те же люди, которые переставляли шезлонги на «Титанике».

«Возникают сравнения с "Титаником", поскольку ЕС и Великобритания одновременно сталкиваются с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми вскоре последует кризис продовольственной безопасности», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, Запад может спасти только сотрудничество с Россией.

Ранее Дмитриев назвал медь «новым золотом» на фоне высоких биржевых цен, пишет 360.ru.



