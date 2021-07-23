Центробанк выбрал «застой». Дубинин о повышении ключевой ставки

Ранее Дубинин заявлял, что ключевая ставка долго будет на 5-процентном уровне, если не будет нового кризиса, связанного с появлением суперзаразных штаммов, которые называют третьей волной коронавируса, а также с международной напряженностью. Экс-глава Центробанка признал, что был не прав.

«Видимо, моя логика не совпадает с логикой директоров ЦБ. Я считал, что в этом нет логики до восстановления экономики хотя бы до уровня первого квартала 2020 года. Когда этот рубеж перейден, можно думать, какой дальше экономический рост. По всем прогнозам сохранения темпов роста в 3% не видно. Можно было бы попробовать подержать пока прежнюю ставку, чтобы выдавать более дешевые кредиты. Но есть риск, что это приведет к дальнейшему нарастанию инфляции. В ЦБ решили, что инфляция большее зло», - объяснил собеседник НСН.

Он заявил, что резкое повышение ставки не стало для него шоком, но говорит о признаках застоя в экономике.

«Я не думаю, что это шок. Для меня шоковые цифры были бы связаны с падением экономики, рецессией. А если этого нет, нет финансового кризиса, не ожидается разорение банков, бегства вкладчиков. Все достаточно стабильно. Но с признаками застойных явлений. Это уже не первый год. Но они еще усугублены пандемией», - заключил специалист.

При этом Дубинин призвал не беспокоиться держателям ипотеки.

«Автоматического роста ставок не будет. Если договора подписаны, то, скорее всего, без привязки ключевой ставки Центрального банка. Если кто-то сделал наоборот, то будет несколько более тяжелое погашение кредитов. От валютных кредитов сейчас вообще отказались. Люди это поняли после 14-го года, девальвации в два раза почти. Здесь я никаких особых рисков не вижу. Но в перспективе мне представляется, что затруднения в получении кредитов корпоративным сектором – да, будет увеличиваться, поскольку ставки будут расти», - заметил эксперт.