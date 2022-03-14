«Хранили в карманах врагов!» Делягин обвинил Набиуллину и Силуанова в потере $300 млрд

«Ну как так получилось? [Глава ЦБ] госпожа Набиуллина и [глава Минфина] господин Силуанов, вопреки предупреждениям, хранили международные резервы страны в карманах врагов России. Ну и в конце концов эти деньги украли. Я очень сомневаюсь, что там только 300 млрд, у меня ощущение, что там больше. И господин Силуанов даже не может сослаться на то, что он чего-то не знал и не мог вообразить, потому что их предупреждали долгие-долгие годы, что так нельзя. Более того, еще в 2016 году американцы заморозили половину резервов Казахстана у себя на территории, это для совсем тупых. Но, вероятно, товарищ Силуанов даже в эту категорию не входит. Любой вменяемый человек должен был вывезти ресурсы, [перевести] в золото и в не западные валюты, но это не касается руководства экономического блока Российской Федерации», - парировал экономист.

При этом часть санкций можно было избежать, а деньги вернуть, однако и этого не произойдет, уверен депутат.

«Если мы отключим все поставки сырья и полуфабрикатов, тогда Европа вернет довольно значимую часть того, что у нас украли. Если мы американцам прекратим поставки урана, это 80% топлива для их атомных электростанций, это тоже может оказать на них воздействия, хотя меньше. Но этого никто не то что не делает, но и даже всерьез не обсуждает, так что это, скорее всего, просто украденные деньги, которые они с большим удовольствием отправят на финансирование [президента Украины Владимира] Зеленского и ВС Украины. Может быть. А может быть, себе оставят», - подвел итоги Делягин.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Центробанк вряд ли значительно поднимет ключевую ставку, однако предупредил, что в целом удачных экономических решений ждать от регулятора не приходится.

