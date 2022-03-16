«Сама не захочет продолжать»: Экс-глава ЦБ не исключил уход Набиуллиной с должности

«Я уверен, что работа Эльвиры Сахипзадовны будет оцениваться профессиональным сообществом очень высоко. А все остальное – это вопросы политики и ее личное мнение. Согласится ли она на выдвижение – это один вопрос. Второе – возможно, президент сочтет необходимым продемонстрировать какие-то изменения в экономическом блоке руководства страны», - подчеркнул он.

При этом экс-глава ЦБ считает, что Набиуллина и дальше справится со своей должностью в рамках сложившегося кризиса.

«Если будет согласие президента и самой Эльвиры Сахипзадовны, то, безусловно, она подходящий кандидат на должность главы ЦБ в рамках сложного экономического периода. Глава ЦБ назначается по предложению президента страны, а потом эту кандидатуру рассматривает Госдума. При этом кандидат перед голосованием ведомства должен встретиться с депутатами различных фракций», - заключил Дубинин.