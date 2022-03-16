«Сама не захочет продолжать»: Экс-глава ЦБ не исключил уход Набиуллиной с должности
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что Набиуллина может сама не согласиться на переизбрание.
Возможно, Эльвира Набиуллина покинет пост главы ЦБ, но она подходящий кандидат на эту должность в рамках сложившегося кризиса. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос, останется ли Эльвира Набиуллина на посту главы Центробанка России. По словам Дубинина, пока не известно, как именно будет развиваться ситуация.
«Я уверен, что работа Эльвиры Сахипзадовны будет оцениваться профессиональным сообществом очень высоко. А все остальное – это вопросы политики и ее личное мнение. Согласится ли она на выдвижение – это один вопрос. Второе – возможно, президент сочтет необходимым продемонстрировать какие-то изменения в экономическом блоке руководства страны», - подчеркнул он.
При этом экс-глава ЦБ считает, что Набиуллина и дальше справится со своей должностью в рамках сложившегося кризиса.
«Если будет согласие президента и самой Эльвиры Сахипзадовны, то, безусловно, она подходящий кандидат на должность главы ЦБ в рамках сложного экономического периода. Глава ЦБ назначается по предложению президента страны, а потом эту кандидатуру рассматривает Госдума. При этом кандидат перед голосованием ведомства должен встретиться с депутатами различных фракций», - заключил Дубинин.
Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. Ее полномочия истекают 24 июня 2022 года. По закону президент должен вынести на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы регулятора не позднее трех месяцев до истечения срока полномочий. То есть до 24 марта 2022 года.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что глав Минфина Антона Силуанова и ЦБ Эльвиру Набиуллину предупреждали о возможной потере российских резервов, но они ничего не сделали для предупреждения проблемы.
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