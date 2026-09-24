Берлин планирует отозвать заявку на летнюю Олимпиаду
Власти Берлина планируют отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр, которая подавалась на 2036, 2040 и 2044 годы. Об этом сообщает Tagesspiegel.
По данным издания, «немедленный отзыв» обсудили уполномоченный по олимпийской заявке Кавех Нируманд, правящий бургомистр Кай Вегнер, а также сенатор по вопросам спорта Ирис Шпрангер. Предположительно, решение связано с отсутствием референдума о проведении Олимпиады, который подтвердил бы поддержку жителей города. Берлинское законодательство не предусматривает подобного голосования.
Кроме того, на отзыв могли повлиять итоги выборов в столичную палату депутатов. На них победила партия «Левые», кандидат в бургомистры Берлина от объединения Элиф Эральп выступает против проведения Игр в немецкой столице.
Ранее стало известно, что в 2028 году летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США и Китай продлили торговое соглашение до 10 января
- Берлин планирует отозвать заявку на летнюю Олимпиаду
- Дмитриев: Только сотрудничество с Россией может спасти Запад
- Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом ожидается на Новый год
- МИД: ЕС передал Киеву 8 млрд евро из прибыли активов России
- Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО во время переговоров по Украине
- Харви Вайнштейну дали еще 15 лет тюрьмы
- Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
- Низкий рейтинг ЕР на Вологодчине отказались связывать с жесткими антиалкогольными мерами
- «Банальное воровство»: В Совфеде упрекнули будущего премьера Швеции