Берлин планирует отозвать заявку на летнюю Олимпиаду

По данным издания, «немедленный отзыв» обсудили уполномоченный по олимпийской заявке Кавех Нируманд, правящий бургомистр Кай Вегнер, а также сенатор по вопросам спорта Ирис Шпрангер. Предположительно, решение связано с отсутствием референдума о проведении Олимпиады, который подтвердил бы поддержку жителей города. Берлинское законодательство не предусматривает подобного голосования.

Кроме того, на отзыв могли повлиять итоги выборов в столичную палату депутатов. На них победила партия «Левые», кандидат в бургомистры Берлина от объединения Элиф Эральп выступает против проведения Игр в немецкой столице.

Ранее стало известно, что в 2028 году летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, пишет 360.ru.

