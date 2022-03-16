«Тоталитарная секта!» Вассерман не видит смысла убирать Набиуллину с поста главы ЦБ
Интеллектуал пообещал поддержать кандидатуру Набиуллиной, если ее выдвинет Путин, посетовав, что она следует «неверной теории».
Российская финансовая система готова к последствиям деятельности главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Полномочия Набиуллиной истекают 24 июня, кандидатура следующего главы ЦБ должна быть внесена президентом до 24 марта. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос, выдвинут ли Набиуллину вновь на этот пост, напомнив, что «мы же никогда не анонсируем такие дела».
«Если Владимир Владимирович внесет ее кандидатуру, я, скорее всего, с ним соглашусь. Действия Набиуллиной идут по теории, которую я считаю неверной, но она ее придерживается строго и последовательно, последствия ее деятельности хорошо предсказуемы, и российская финансовая система в целом к этому уже приспособилась. Поэтому я не уверен, что сейчас стоит резко менять эту политику. А то, что Набиуллина сочтет нужным изменить в этой политике, она, надеюсь, сообщит. Пока не могу однозначно сказать, стоит ли ее поддерживать», - сказал Вассерман.
При этом он отметил, что промахи Набиуллиной являются следствием действий «тоталитарной секты».
«Некоторые аспекты ее деятельности мне резко не нравятся, но некоторые другие вполне устраивают. На мой взгляд, это не ее личные промахи, а следствие того, что весь экономический блок правительства РФ, в том числе и формально независимый Центробанк, придерживаются воззрений тоталитарной секты «либералы». О пагубности этих воззрений я много писал и, боюсь, что придется еще. Но в рамках этих воззрений деятельность Набиуллиной вполне профессиональна», - добавил многократный победитель интеллектуальных игр.
Вассерман признался, что у него есть своя кандидатура на пост главы ЦБ, но он ее не может назвать, опасаясь «грязи».
«Мог бы, но не предложу, потому что было уже немало случаев, когда более-менее разумные люди, выдвигаемые на разные ключевые посты, оказывались мишенями для массированного гряземетания», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин сказал НСН, что Набиуллина подходящий кандидат на должность главы ЦБ в рамках сложившегося кризиса, однако усомнился, что она согласится на новое выдвижение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- ЕР предложила «уволить с позором» Дворковича с поста председателя фонда «Сколково»
- Угрозу цунами объявили в Японии после землетрясения
- «КАМАЗу» грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов
- Путин потребовал обеспечить доступность товаров
- Sotheby's и Christie's отменили недели торгов русским искусством
- Путин пообещал увеличить МРОТ, зарплаты и пенсии
- Путин сравнил русофобию на Западе с еврейскими погромами
- Путин назвал кровавым терактом удар Киева «Точкой-У» по Донецку
- Путин: США и ЕС объявили дефолт России
- В МЭА предрекли «глобальный шок» из-за перебоев с поставками российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru