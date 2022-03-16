«Тоталитарная секта!» Вассерман не видит смысла убирать Набиуллину с поста главы ЦБ

Российская финансовая система готова к последствиям деятельности главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Полномочия Набиуллиной истекают 24 июня, кандидатура следующего главы ЦБ должна быть внесена президентом до 24 марта. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос, выдвинут ли Набиуллину вновь на этот пост, напомнив, что «мы же никогда не анонсируем такие дела».