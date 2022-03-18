Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что председатель Думы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 18 марта. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию после заседания, а ограничится только заявлением. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российская финансовая система готова к последствиям деятельности Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
- Росавиация подтвердила продление ограничений на полеты на юге России
- В ФРГ предупредили о нехватке строительных материалов из-за санкций
- ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта в Россию
- В ГД предложили на 10 лет запретить работу ушедших из России компаний
- Басурин рассказал о создании бесполетной зоны над Донбассом
- Два человека погибли при крупном пожаре в Крыму
- В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
- «Единая Россия» подготовила поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ
- Экс-подполковник СБУ назвал «важным символом» освобождение Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru