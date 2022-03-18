Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Набиуллина заявила, что Центробанк справится с «экстремальной» ситуацией

Отмечается, что председатель Думы Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 18 марта. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию после заседания, а ограничится только заявлением. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российская финансовая система готова к последствиям деятельности Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЦентробанкРоссия
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