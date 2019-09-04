Экс-министр: Нужно повышать уровень жизни, а не сокращать рабочую неделю
Экс-министр экономики в эфире НСН назвал Россию сравнительно бедной страной и заявил, что правительству нужно создать условия, чтобы люди могли подзаработать.
Два основных фактора для перехода России на четырехдневную рабочую неделю назвал министр экономического развития Максим Орешкин. Это повышение доходов населения и рост производительности труда. Сроки перехода на возможный новый рабочий график глава ведомства не озвучил.
Экс-министр экономики России Евгений Ясин, обсуждая с НСН заявление Максима Орешкина, отметил, что в современных экономических условиях правительству нужно озаботиться предоставлением россиянам возможности больше работать и больше получать.
«Я не знаю страны, где есть 4-дневная рабочая неделя и какая там зарплата. Если же Россия ставит себе такую задачу, я, к слову, не вижу, что люди этого хотят, то будут определённые трудности, именно для трудящихся. Во-вторых, я считаю, что нам это не нужно. Я бы не стал этого делать. Я бы думал, как повышать производительность, работать больше и повышать жизненный уровень», - высказал свою точку зрения эксперт.
Против 4-дневной рабочей недели ранее выступили и профсоюзы. Как заметил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, темпы роста экономики продолжают снижаться, потому многие поддержали рабочую 4-дневку - чтобы пятый освободившийся день использовать для поиска подработки!
«Нужно иметь довольно развитую экономику, создавать возможность для людей как можно больше зарабатывать. У нас нет образцов производительности труда, да и возможностей, чтобы люди стали зарабатывать больше. Чтобы в сравнительно бедной стране иметь третий выходной день? Я против», - считает Евгений Ясин.
Опрос показал, что идею перехода на четырехдневную неделю поддерживают 53% россиян, треть граждан (34%) не видят необходимости в сокращении рабочих дней, а 14% затрудняются с ответом.
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