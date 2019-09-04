Экс-министр: Нужно повышать уровень жизни, а не сокращать рабочую неделю

Два основных фактора для перехода России на четырехдневную рабочую неделю назвал министр экономического развития Максим Орешкин. Это повышение доходов населения и рост производительности труда. Сроки перехода на возможный новый рабочий график глава ведомства не озвучил.

Экс-министр экономики России Евгений Ясин, обсуждая с НСН заявление Максима Орешкина, отметил, что в современных экономических условиях правительству нужно озаботиться предоставлением россиянам возможности больше работать и больше получать.

«Я не знаю страны, где есть 4-дневная рабочая неделя и какая там зарплата. Если же Россия ставит себе такую задачу, я, к слову, не вижу, что люди этого хотят, то будут определённые трудности, именно для трудящихся. Во-вторых, я считаю, что нам это не нужно. Я бы не стал этого делать. Я бы думал, как повышать производительность, работать больше и повышать жизненный уровень», - высказал свою точку зрения эксперт.