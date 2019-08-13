Предложение профсоюзов о четырехдневке назвали преждевременным
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ в эфире НСН обвинила профсоюзы, выступивших с инициативой, в популизме и пиаре.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) озвучила в письме Минтруду предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В Федерации уточнили, что делают это не из лучших побуждений, а в связи со сложной финансовой ситуацией. При этом представители профсоюзов отметили, что это средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. В ФНПР предложили рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».
В эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская посоветовала ФНПР заниматься защитой прав трудящихся, а не популистскими преждевременными предложениями.
«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся. И поверьте, есть, чем заняться. ФНПР этим практически не занимается. Это попытка напомнить, что такая организация еще существует. Это совершенно преждевременное предложение», — сказала она.
По словам профессора, рабочая неделя действительно сокращается в исторических масштабах. Век назад в норме была и 60-, и 70-часовая рабочая неделя, а не как сегодня, 40-часовая, отметила Варшавская. И в перспективе возможен переход на четырехдневную рабочую неделю, но это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, считает собеседник НСН.
«Это перспектива не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня, потому что переход на более короткую по продолжительности рабочую неделю, если мы говорим о сохранении заработных плат, при этом требует соответствующий уровень производительности труда, прежде всего. Наш уровень производительности труда такого себе позволить пока не может», — посетовала эксперт.
Напомним, что в июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
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