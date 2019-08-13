Предложение профсоюзов о четырехдневке назвали преждевременным

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) озвучила в письме Минтруду предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В Федерации уточнили, что делают это не из лучших побуждений, а в связи со сложной финансовой ситуацией. При этом представители профсоюзов отметили, что это средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. В ФНПР предложили рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».

В эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская посоветовала ФНПР заниматься защитой прав трудящихся, а не популистскими преждевременными предложениями.

«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся. И поверьте, есть, чем заняться. ФНПР этим практически не занимается. Это попытка напомнить, что такая организация еще существует. Это совершенно преждевременное предложение», — сказала она.