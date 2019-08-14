Врачи сообщили об угрозе четырехдневной рабочей недели
Медики оценили инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По словам специалистов, эта идея негативно скажется на здоровье граждан, пишут Известия. В частности, в России увеличится количество людей с ожирением, а также с невротическими расстройствами.
Как рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова, лишний вес станет последствием того, что 95% граждан будут посвящать себя безделью, сообщает Ura.ru. Она также добавила, что если у людей появляется свободное время, они начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, лишь «в очень редких случаях».
Помимо этого, специалист рассказала, что сокращение у человека времени работы на любимой должности будет приводить к увеличению страхов, фобий и неврозов, уточняет Газета.ру.
Однако, как отметил врач-психиатр Лев Пережогин, для тех же, кто занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом переход на четырехдневную рабочую неделю окажется хорошей новостью, пишет РЕН ТВ.
Ранее в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков заявил, что в России, с учётом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.
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