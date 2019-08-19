Совет Федерации: Четырехдневка в России обречена на провал

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Рабочая четырёхдневка: Прибавится ли в России выходных дней?»

В России активно обсуждается идея четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества рабочих часов. Экспертное сообщество при этом разделилось на два лагеря: одни считают инициативу популистской и предрекают России рост числа людей с ожирением и невротическими расстройствами, а вот в Минздраве и Госдуме к предложению отнеслись положительно. Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН заявил, что введение четырехдневной рабочей недели невозможно в России.

«Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения. Во-вторых, и это, пожалуй, самая главная причина, почему данная инициатива обречена на то, чтобы не реализоваться – это то, что введение четырехдневной рабочей недели ляжет, прежде всего, очень серьезным бременем на бюджет Российской Федерации. Потому что единственная категория, которая попадает в ситуацию, когда она будет получать столько же, но работать меньше – это бюджетники. Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя», - заявил он.

Реального сокращения рабочей недели в России не произойдет в ближайшие 10-15 лет. В этом уверен профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев. В беседе с НСН, он рассказал, что развитие технологического прогресса будет приводить к сокращению числа работников в определенных областях и исчезновению ряда профессий.



