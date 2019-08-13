Без роботов России четырехдневная рабочая неделя не светит
Специалист по робототехнике заявил в эфире НСН, что в условиях тотального отставания России в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели пока не приходится.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой о введении четырехчасовой рабочей недели. Эти предложения направлены в Министерство труда и социальной защиты РФ. В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев уже намекал на введение четырехдневной недели, но отметил, что необходимыми условиями являются технический прогресс и роботизация производства.
Журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков в интервью НСН заявил, что в России, с учетом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.
«В России роботизация на порядок ниже, чем в мире. Если в передовых странах 60 роботов на 10 тысяч работников, а в Южной Корее, возможно, 500 или больше, то у нас – где-то четыре-пять. Нам туда плыть и плыть. Но даже при 500 роботах на 10 тысяч работников особых проблем не возникло. Для России это не проблема, потому что здесь большие сложности с роботизацией. Должен быть у промышленности стимул, у нас этим, в отличие от Китая, никто не занимается.
Вообще, я думаю, идея с переходом на четырехдневную неделю явно преждевременна. Мне кажется, что она, в принципе, вредна. Сейчас мы совершенно не на том уровне. Об этом может идти речь лет через 10, когда мы выйдем на уровень развитых западных стран, Южной Кореи и Китая. Даже в этом случае вопрос возникает: у них проблема заключается в том, куда отправить отток людей. Машинизация в сельском хозяйстве – народ пошел в индустрию. Автоматизация в индустрии – народ пошел в сервис. Сейчас всеобщая проблема – а куда дальше двигаться? Тем более развитие сервисных роботов будет вытеснять людей и из этой сферы. В первую очередь, вытеснят офисный планктон. Для России каких-то опасностей, когда возникнет замещение роботами людей – я этого не вижу. Все это несколько от лукавого и инспирировано больше западной прессой, где есть борьба интересов», - сказал он.
Ранее в эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала предложение ФНПР о сокращении рабочей недели популистским.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться к его борту
- Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций
- «Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве
- В Кремле отреагировали на акции протеста в Москве
- Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян