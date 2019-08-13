Без роботов России четырехдневная рабочая неделя не светит

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой о введении четырехчасовой рабочей недели. Эти предложения направлены в Министерство труда и социальной защиты РФ. В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев уже намекал на введение четырехдневной недели, но отметил, что необходимыми условиями являются технический прогресс и роботизация производства.

Журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков в интервью НСН заявил, что в России, с учетом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.

«В России роботизация на порядок ниже, чем в мире. Если в передовых странах 60 роботов на 10 тысяч работников, а в Южной Корее, возможно, 500 или больше, то у нас – где-то четыре-пять. Нам туда плыть и плыть. Но даже при 500 роботах на 10 тысяч работников особых проблем не возникло. Для России это не проблема, потому что здесь большие сложности с роботизацией. Должен быть у промышленности стимул, у нас этим, в отличие от Китая, никто не занимается.