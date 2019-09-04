Орешкин озвучил условие введения четырехдневной рабочей недели

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю, передает RT.

Глава ведомства заявил, что для этого необходимо достигнуть более высокого уровня доходов населения, а также повысить производительность труда.

Также Орешкин не стал называть возможные сроки, отметив, что такие задачи нужно решать поэтапно.

Ранее Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заявил в эфире НСН, что реализация четырехдневной недели в России невозможна.





