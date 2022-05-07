Все параллельно. В России прогнозируют несладкую жизнь кондитерам
Эксперт в эфире НСН проанализировали ситуацию с параллельным импортом продуктов и других зарубежных товаров.
Глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, как будет происходить в России параллельный импорт.
Минсельхоз опасается появления контрафактных продукты питания, алкоголя и табака, поэтому Минпромторг РФ не включает их в перечень товаров для параллельного импорта сложности из-за сложностей с идентификацией правообладателя такой продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Брендированные товары, защищенные товарным знаком правообладателя, можно было ввозить и реализовывать на территории России только с разрешения правообладателя. Решение (Правительства РФ о начале параллельного импорта – прим. НСН) означает, что наши предприниматели могут купить эти самые товары в любых других странах мира, где они легально и законно проданы, и ввезти их в Россию, и с точки зрения российского законодательства это не будет считаться нарушением, вот и все», - объяснила она.
Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев добавил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что параллельный импорт будет даже выгоднее для россиян, чем региональная система ввоза товаров.
«Последние годы мы видели, что эти надежды не в полной мере оправдываются, и, с другой стороны, мы видели дискриминацию по цене и качеству. То есть мы ощущаем, что товары у нас дороже, и шоколад, который в этой же упаковке выпускается для России, Казахстана и Украины, менее шоколадный, чем аналогичный товар для Германии, Австрии и Швейцарии. Параллельный импорт некоторые называют серыми поставками, но я с этим не согласен. Никаких претензий производители таких товаров предъявить не могут», - заявил парламентарий.
Например, цены на отечественные сладости будут расти постепенно, иначе торговые сети их не примут. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.
«Отечественных аналогов кондитерских ингредиентов никогда не было, и они не появятся. У нас 90% сырья на многих фабриках – импортное. На некоторых фабриках поменьше – 50-60%. Но сырье для изготовления этих ингредиентов часто иностранное. В России зависимость пищевой промышленности от импорта составляет 70-80%. При этом на импортные товары цены выросли сразу, в зависимости от курса валют. Сети это принимают, потому что это прямой импорт.
В меньшей степени будут дорожать изделия, у которых составляющая сырья поменьше, а труда побольше, потому что зарплаты пока будут оставаться на уровне. Сразу на 50% цены на российские товары не вырастут, поэтому какое-то время предприятия будут работать в убыток, в надежду того, что повышение все-таки произойдет», - подчеркнула Эльдарханова.
В перспективе товары из Европы все больше будет замещать продукция из Китая, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«По всей видимости, будет происходить дальнейшее смещение наших торговых сделок в сторону континентальной Евразии, прежде всего в отношении Китая. За последний месяц-полтора идет значительный рост товарооборота с Китаем. Они просто заместят нам значительное количество продуктов, которые мы покупали на европейском рынке. Часть продуктов просто будет трудно приобрести или можно будет приобретать аналоги», - сказал Колташов.
Сейчас многие компании, уходящие из России, злоупотребляют своим «монопольным» положением, но параллельный импорт позволит любым предпринимателям свободно поставлять в нашу страну бренды, что благоприятно повлияет на цены. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
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