Все параллельно. В России прогнозируют несладкую жизнь кондитерам

Минсельхоз опасается появления контрафактных продукты питания, алкоголя и табака, поэтому Минпромторг РФ не включает их в перечень товаров для параллельного импорта сложности из-за сложностей с идентификацией правообладателя такой продукции, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Брендированные товары, защищенные товарным знаком правообладателя, можно было ввозить и реализовывать на территории России только с разрешения правообладателя. Решение (Правительства РФ о начале параллельного импорта – прим. НСН) означает, что наши предприниматели могут купить эти самые товары в любых других странах мира, где они легально и законно проданы, и ввезти их в Россию, и с точки зрения российского законодательства это не будет считаться нарушением, вот и все», - объяснила она.