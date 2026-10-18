Массовые протесты во Франции переросли в столкновения с полицией
Массовые протесты, которые бушуют во Франции против роста цен и проблем с образованием, переросли в столкновения с полицией, сообщает Telegram-канал Mash.
На улицах полыхают автомобили, протестующие грабят люксовые бутики, силовики применяют слезоточивый газ. За пределами Парижа протестующие атаковали полицейские участки, здания администраций и вокзалы. Известно о пожарах и мародёрстве в Марселе, Лионе, Бордо, Лилле и других городах. Также демонстранты подожгли ратушу в Лиможе 1883 года постройки.
В стране на улицы вышли более 500 тысяч человек, задержаны не менее 272. Протестующие требуют снижения стоимости жизни, увеличения финансирования школ и улучшения работы государственных служб.
К акциям присоединились профсоюзы, студенты и движение «жёлтых жилетов». На фоне этого третью неделю протестуют французские старшеклассники. В результате более тысячи школ закрыты, учащиеся требуют снизить учебную нагрузку, решить проблему нехватки преподавателей и изменить систему поступления в университеты.
Францию не удивить массовыми протестами, но в этом году молодежь решила оказать давление на правительство перед выборами, а часть политиков пытается воспользоваться ситуацией, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-советник Трампа: Зеленский больше не должен получить ни цента от США
- Массовые протесты во Франции переросли в столкновения с полицией
- Глава РСПП пожаловался на невозможность полностью защитить предприятия от БПЛА
- Страны Европы отработают переброску миротворческих войск в Украину
- Новак: Первый танкер с нефтью из РФ отгружен на мировой рынок
- СМИ: США хотят предложить Европе возобновить закупку газа из России
- СМИ: Концерт Ивана Золо в Донецке сорвался из-за задержания блогера во время выступления
- «Краснодар» и «Локомотив» сыграли в ничью в 11-м туре РПЛ
- Даниил Медведев проиграл испанцу Ходару в полуфинале турнира ATP в Шанхае
- Подросток погиб, спасая бабушку и собаку в Свердловской области