Массовые протесты во Франции переросли в столкновения с полицией

На улицах полыхают автомобили, протестующие грабят люксовые бутики, силовики применяют слезоточивый газ. За пределами Парижа протестующие атаковали полицейские участки, здания администраций и вокзалы. Известно о пожарах и мародёрстве в Марселе, Лионе, Бордо, Лилле и других городах. Также демонстранты подожгли ратушу в Лиможе 1883 года постройки.

В стране на улицы вышли более 500 тысяч человек, задержаны не менее 272. Протестующие требуют снижения стоимости жизни, увеличения финансирования школ и улучшения работы государственных служб.

К акциям присоединились профсоюзы, студенты и движение «жёлтых жилетов». На фоне этого третью неделю протестуют французские старшеклассники. В результате более тысячи школ закрыты, учащиеся требуют снизить учебную нагрузку, решить проблему нехватки преподавателей и изменить систему поступления в университеты.

Францию не удивить массовыми протестами, но в этом году молодежь решила оказать давление на правительство перед выборами, а часть политиков пытается воспользоваться ситуацией, рассказала НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

