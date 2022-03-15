«Почти все сырье импортное»: Россиян предупредили о росте цен на отечественные сладости
Вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила, что зависимость пищевой промышленности от импорта в России составляет 70-80%.
Цены на отечественные сладости будут расти постепенно, иначе торговые сети их не примут. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.
Ранее производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении отпускных цен до 60% из-за удорожания ингредиентов. Эльдарханова сообщила, что цены выросли на все импортные составляющие производства.
«Опасаясь сделать корректировку стоимости продукции просто по курсу валюты, некоторые даже поставили продукцию на стоп. То есть, если, например, сегодня доллар подорожал на 60%, то цены поднимают до 200%. Сахар подорожал почти в два раза. Многих продуктов нет вообще, потому что контейнеры задерживаются. А у некоторых получателей нет средств для того, чтобы оплатить таможенные платежи. Кто-то придерживает продукцию, ожидая, пока устаканится курс доллара. Сети принимают подорожание на 10%, но заводы не могут функционировать, потому что это ниже, чем стоимость сырья. Предприятия не могут работать в убыток, оплачивая электричество, газ, зарплату, налоги», - объяснила она.
При этом президент Гильдии пекарей и кондитеров сообщила, что российских аналогов кондитерских ингредиентов почти не существует.
«Отечественных аналогов кондитерских ингредиентов никогда не было, и они не появятся. У нас 90% сырья на многих фабриках – импортное. На некоторых фабриках поменьше – 50-60%. Но сырье для изготовления этих ингредиентов часто иностранное. В России зависимость пищевой промышленности от импорта составляет 70-80%. При этом на импортные товары цены выросли сразу, в зависимости от курса валют. Сети это принимают, потому что это прямой импорт», - подчеркнула Эльдарханова.
Она также добавила, что повышение стоимости отечественных товаров в сетях не будет резким.
«В меньшей степени будут дорожать изделия, у которых составляющая сырья поменьше, а труда побольше, потому что зарплаты пока будут оставаться на уровне. Поэтому, думаю, производители тортов будут просить подорожания примерно на 30-40%. Торговые сети являются барьером и не принимают повышения. Поэтому рост цен будет идти постепенно. Сразу на 50% цены на российские товары не вырастут, поэтому какое-то время предприятия будут работать в убыток, в надежду того, что повышение все-таки произойдет. Например, в этом году пасхи и куличи могут подорожать примерно на 25-30%. Думаю, на Пасху еще будут сдерживать цены, поэтому подорожание будет в районе 20%», - заключила Эльдарханова.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в число лидеров по «экономии» на покупателях входят производители молочной продукции, соков, безалкогольных напитков и снеков.
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