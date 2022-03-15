«Почти все сырье импортное»: Россиян предупредили о росте цен на отечественные сладости

При этом президент Гильдии пекарей и кондитеров сообщила, что российских аналогов кондитерских ингредиентов почти не существует.

«Отечественных аналогов кондитерских ингредиентов никогда не было, и они не появятся. У нас 90% сырья на многих фабриках – импортное. На некоторых фабриках поменьше – 50-60%. Но сырье для изготовления этих ингредиентов часто иностранное. В России зависимость пищевой промышленности от импорта составляет 70-80%. При этом на импортные товары цены выросли сразу, в зависимости от курса валют. Сети это принимают, потому что это прямой импорт», - подчеркнула Эльдарханова.

Она также добавила, что повышение стоимости отечественных товаров в сетях не будет резким.