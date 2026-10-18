Экс-советник Трампа: Зеленский больше не должен получить ни цента от США

Его возмутило поведение Зеленского. Он обвинил его в неуважении к американскому лидеру. По мнению Флинна, Зеленский ведет себя так, будто поддержка со стороны Вашингтона ему полагается по праву.

«Этот мелкий неблагодарный мерзавец не должен больше получить ни цента из средств американских налогоплательщиков. Хватит это терпеть. У нас самих здесь, дома, полно проблем, чтобы еще тратить силы на поддержку этого скользкого типа», — указал экс-советник. Флинн отметил, что американцы устали поддерживать украинского президента. Он также призвал народ Украины определиться со своим будущим.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине решится без участия Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

