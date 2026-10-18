Губернатор Ленинградской области: Отражена масштабная атака БПЛА

По его словам, в настоящее время над регионом сбито 95 беспилотников противника. Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске.

На месте работают экстренные службы. Дрозденко отметил, что фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередач».

Ранее глава РСПП пожаловался на невозможность полностью защитить предприятия от БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

