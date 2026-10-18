Губернатор Ленинградской области: Отражена масштабная атака БПЛА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в «Максе» об отражении «масштабной атаки БПЛА».
По его словам, в настоящее время над регионом сбито 95 беспилотников противника. Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске.
На месте работают экстренные службы. Дрозденко отметил, что фиксируются короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков на линии электропередач».
Ранее глава РСПП пожаловался на невозможность полностью защитить предприятия от БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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