«Деньги школам, а не войне»: Школьники в Италии протестуют вслед за французами

По данным агентства, в Турине правоохранителям пришлось применить водомёты и слезоточивый газ после того, как демонстранты стали бросать в них камни и бутылки. В городе на улицы вышли тысячи молодых людей. Во время шествия часть участников вступила в противостояние с силовиками на площади Кастелло. Начались столкновения.

Напряжённая обстановка складывается в Болонье, где демонстрацию вышли около тысячи школьников и студентов. У железнодорожного вокзала участники акции бросали в сторону полиции бутылки и дымовые шашки.

Молодые люди требуют увеличить расходы на образование, улучшить состояние школ и пересмотреть государственные приоритеты. Один из главных лозунгов демонстрантов — «Деньги школам, а не войне». Протестующие выступают против сокращения финансирования учебных заведений на фоне роста военных расходов. Акции проходят также в Риме, Генуе, Милане и Венеции. В некоторых случаях к студентам присоединились преподаватели.

Выступления в Италии проходят на фоне масштабных школьных протестов во Франции, где протестуют против роста цен и проблем с образованием. Там также происходят столкновения с полицией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

