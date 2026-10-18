Новак: Первый танкер с нефтью из РФ отгружен на мировой рынок

Москва не испытывает проблем с продажей нефти, многие страны хотят ее покупать, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.

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По его словам, первый танкер отгружен из порта в Диксоне. Сырье предназначено для продажи на мировых рынках.

Ранее Новак рассказал, когда Россия нарастит поставки дизеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьАлександр Новак

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