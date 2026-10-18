Новак: Первый танкер с нефтью из РФ отгружен на мировой рынок
18 октября 202601:36
Денис Постольский
Москва не испытывает проблем с продажей нефти, многие страны хотят ее покупать, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
По его словам, первый танкер отгружен из порта в Диксоне. Сырье предназначено для продажи на мировых рынках.
Ранее Новак рассказал, когда Россия нарастит поставки дизеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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