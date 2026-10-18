Страны Европы отработают переброску миротворческих войск в Украину
На территории Польши в ноябре состоятся учения по переброске в Украину европейских миротворческих сил при достижении режима прекращения огня между Россией и Украиной, сообщает The Times.
По данным издания, в маневрах будут участвовать около 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Задействованные военные в рамках миротворческой операции будут отрабатывать перемещение войск и материально-технического обеспечения, такого как продовольствие и топливо.
Участники маневров разыграют сценарий, при котором многонациональные войска находятся вместе в одном районе. Учения согласовали на саммите «коалиции желающих» в Париже в июле. Они станут первыми учениями, предполагающими отработку действий европейских войск в Украине.
Ранее в МИД России заявили, что войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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