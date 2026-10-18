СМИ: В ближайшие пять лет может случиться космическая война

В течение ближайших пяти лет мир может столкнуться с угрозой военного конфликта в космосе, сообщает The Telegraph.

Рябков: США не уведомляли Россию о размещении оружия в космосе

По данным издания, британские компании вместе с Министерством обороны уже работают над технологиями защиты спутников и противодействия аппаратам противника. Газета отмечает, что США разместили оружие в космосе, Китай отрабатывает маневры спутниковых аппаратов, а Россию подозревают в разработке орбитального вооружения.

Ранее также стало известно, что Соединенные Штаты располагают орбитальным оружием, позволяющим контролировать космическое пространство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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