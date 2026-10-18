Блогер Иван Золо был задержан на концерте за рисунок на футболке

Об этом он сообщил в Telegram спустя пару часов после произошедшего. По словам молодого человека, его задержали за футболку «с запрещенной символикой сатанизма» («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ), которую он купил четыре года назад и записал с ней видеоролики.

Золо отметил, что обязуется удалить все видео, связанные с данной атрибутикой, а футболку - утилизировать.

Блогера задержали во время выступления в Донецке. Вместе с ним проверке подверглись его команда и гости выступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

