Блогер Иван Золо был задержан на концерте за рисунок на футболке

Московский блогер Иван Золо был задержан на концерте в Донецке за рисунок на футболке.

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Об этом он сообщил в Telegram спустя пару часов после произошедшего. По словам молодого человека, его задержали за футболку «с запрещенной символикой сатанизма» («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ), которую он купил четыре года назад и записал с ней видеоролики.

Золо отметил, что обязуется удалить все видео, связанные с данной атрибутикой, а футболку - утилизировать.

Блогера задержали во время выступления в Донецке. Вместе с ним проверке подверглись его команда и гости выступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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