«Гребаные пельмени»: Ретейлер возмутился ростом цен на массовые продукты питания
Россиян и дальше ждет устойчивый рост цен в течение года, в первую очередь на мясо и плодоовощную продукцию, заявил Дмитрий Потапенко.
Рост цен на массовые продукты питания в России является слишком большим для кошелька потребителя, но в течение года продукты неизбежно будут дорожать еще на 20-25% из-за выпадения России из товаропроводящих цепочек, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Компания «Эватор» сообщила, что пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%. По сравнению с январем 2021 года больше всего подорожали гречка - на 24%, сосиски - на 22%, а также пельмени - на 21%.
«Подорожание разных видов продуктов имеет очень многофакторный состав, что выделять какой-то один будет сложно. Произошло подорожание мяса и муки, также изменилась цена оборудования, которое завозилось. В современных экономических реалиях такой подъем цен недостаточно большой. Можно сравнить с рынком строительных материалов. Если мы посмотрим, насколько выросли цены на них, то примерно на 200-300%. Соответственно, подъем цен на 10% с учетом той инфляции, которая у нас есть на сегодняшний день – это не очень много. Но в целом, поскольку это продукты масс-маркета, то для корзины потребителя это является достаточно большим подъемом. На сегодняшний день потребитель не в состоянии переварить всю эту историю для своего кошелька. Доходы падают последние восемь лет. С одной стороны, падают доходы населения, а с другой стороны происходит подъем цен на те же гребаные пельмени», - сказал Потапенко.
По его словам, подорожание продуктов довольно сильно зависит от внешнеполитического нагнетания обстановки в мире. Потапенко подчеркнул, что наиболее заметным рост цен в течение года будет на мясо и плодоовощную продукцию.
«Все зависит очень сильно от внешнеполитического нагнетания. Те люди, которые работают на российском рынке, с точки зрения поставки оборудования и каких-то решений, они уже не сопливые дети и адаптировались к любому поведению наших властей. Думаю, что будет устойчивый рост на 20-25% в течение года. Это, в первую очередь, связано с выпадением России из товаропроводящих цепочек. Основная динамика роста цен будет, конечно, у тех товаров, где больше всего содержание импортных комплектующих. Это относится и к мясу, и к плодоовощной продукции. К сожалению, в ней импортных составляющих очень много. Мы можем гордиться многим, что можем производить, но начиная с базовых продуктов мы дособираем. Начиная от картошки и заканчивая самолетами», - резюмировал Потапенко.
Ранее руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявлял, что рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан.
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