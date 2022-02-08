«Гребаные пельмени»: Ретейлер возмутился ростом цен на массовые продукты питания

Компания «Эватор» сообщила, что пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%. По сравнению с январем 2021 года больше всего подорожали гречка - на 24%, сосиски - на 22%, а также пельмени - на 21%.

«Подорожание разных видов продуктов имеет очень многофакторный состав, что выделять какой-то один будет сложно. Произошло подорожание мяса и муки, также изменилась цена оборудования, которое завозилось. В современных экономических реалиях такой подъем цен недостаточно большой. Можно сравнить с рынком строительных материалов. Если мы посмотрим, насколько выросли цены на них, то примерно на 200-300%. Соответственно, подъем цен на 10% с учетом той инфляции, которая у нас есть на сегодняшний день – это не очень много. Но в целом, поскольку это продукты масс-маркета, то для корзины потребителя это является достаточно большим подъемом. На сегодняшний день потребитель не в состоянии переварить всю эту историю для своего кошелька. Доходы падают последние восемь лет. С одной стороны, падают доходы населения, а с другой стороны происходит подъем цен на те же гребаные пельмени», - сказал Потапенко.