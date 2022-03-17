«Шаг в нигилизм»: Получится ли «легализовать» контент покинувших Россию иностранных компаний
Юрист Антон Серго считает, что в России вряд ли разрешат использовать музыку и фильмы ушедших из нашей страны иностранных компаний.
Использование продукции компаний, ушедших из России, разрешат только в тех сферах, где невозможно импортозамещение, и это вряд ли будет кино или музыка. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго.
Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить использовать на территории России фильмы, сериалы и музыку производства тех компаний, которые ушли с российского рынка. По словам Серго, такие мысли в стране возникали уже не раз.
«Они касались программного обеспечения, потом индустрии кино. Сейчас они касаются уже более широкого круга объектов сферы интеллектуальной собственности. С точки зрения репутации России на мировом рынке интеллектуальной собственности, конечно, это не дает ничего хорошего. С другой стороны, это подрыв не только иностранной интеллектуальной собственности, но и отечественной тоже, потому что это шаг назад для развития нигилизма. То есть неуважения к интеллектуальному труду, который у нас часто ценится достаточно невысоко. Предложение по использованию музыкального и кино-контента ушедших компаний вряд ли будет поддержано. С точки зрения российского права – это достаточно грустно. С точки зрения политической ситуации – это может иметь определенный резонанс», - объяснил он.
При этом, по его мнению, это получится сделать в стратегически более важных сферах.
«Я допускаю, что решения по использованию такой продукции возможны, но скорее в тех сферах и областях, где мы не можем предложить импортозамещение, а технологические решение таких задач необходимы. Это касается обороны, безопасности, медицины, транспортной инфраструктуры. Я думаю, что в сфере программного обеспечения это возможно, но не как контрсанкции, а как вынужденная мера по спасению существующих инфраструктур и бизнес процессов», - подчеркнул он.
Юрист добавил, что россиян не должна ожидать ответственность за границей за распространение «пиратского» контента в России.
«Если все-таки инициатива по использованию будет принята, то, после снятия санкций, с этим придется справляться, как в девяностые – десятилетия. Проблема неуважения к чужому и отечественному, и иностранному интеллектуальному труду существовала у нас долгое время. Она, наверно, была причиной определенного негативного отношения к нашей стране на мировом рынке. При этом если с точки зрения российского права использование простым россиянином такого контента не является правонарушением, то другая страна тоже не должна привлекать его к ответственности, если лицо не нарушает права иностранной компании на территории ее страны. Но если по привычке у такого человека будет дальнейшая работа с контрафактной продукцией за рубежом, то там, безусловно, по нормам государства, где он будет находиться, или через которое будет проезжать, у него могут возникнуть проблемы», - заключил Серго.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.
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