«Шаг в нигилизм»: Получится ли «легализовать» контент покинувших Россию иностранных компаний

Использование продукции компаний, ушедших из России, разрешат только в тех сферах, где невозможно импортозамещение, и это вряд ли будет кино или музыка. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить использовать на территории России фильмы, сериалы и музыку производства тех компаний, которые ушли с российского рынка. По словам Серго, такие мысли в стране возникали уже не раз.