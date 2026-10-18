Глава РСПП пожаловался на невозможность полностью защитить предприятия от БПЛА

В России невозможно в полной мере охватить противовоздушной защитой все крупные предприятия, сообщил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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По его словам, они занимают слишком большую площадь, так как в советское время данные объекты создавали с расчетом на ядерную войну. В настоящее время эти предприятия уязвимы для беспилотников. «У нас ведь многие предприятия, будь то металлургия, химия и так далее, они же еще строились по другим стандартам», — указал Шохин.

Отмечается, что в СССР цеха должны были быть «разнесены максимально», чтобы в случае попадания ядерной бомбы сохранить хотя бы часть производства.

Ранее защиту электростанций от БПЛА предложено оплатить за счет потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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