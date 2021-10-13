ВИПы из России. Кому и зачем «золотые паспорта» Черногории и Кипра

Сотни россиян также «приобретали» гражданство Кипра, однако в 2020 году это государство отказалось от участия в программе. Кроме того, в сентябре 2020 года местная газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили инвестиционное гражданство Кипра в период с 2008 по 2012 год. Среди них был муж певицы Алсу Ян Абрамов, первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие бизнесмены и политики.

Также Россия инициировала увеличение ставки двойного налогообложения до 15% вместо 2%, чтобы сделать невыгодным утечку капиталов на Кипр. Однако политолог Андрей Суздальцев в беседе с НСН заявил, что повышение налогов не заставит россиян оставлять капиталы в своей стране.

«Никто никуда не переедет, все активы бизнеса находятся в России, репрессивными мерами заставить вкладывать в российскую экономику нельзя», - заявил он.

Ранее двойное налогообложение действовало также в Нидерландах, однако власти этой страны отказались перезаключить соглашение на российских условиях, как это было сделано с Кипром, Люксембургом и Мальтой. На заседании в Госдуме 11 мая заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что в планах России остается корректировка взаимной налоговой политики с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.

