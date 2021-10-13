ВИПы из России. Кому и зачем «золотые паспорта» Черногории и Кипра
Российские бизнесмены и политики получают гражданство Черногории в обмен на инвестиции.
Правительство Черногории опубликовало документ, подтверждающий 160 фактов выдачи гражданства в обмен на инвестиции. В списке перечислены только имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Среди обладателей «золотых паспортов» оказались полные тезки нескольких известных российских бизнесменов и чиновников.
Так, в списке фигурирует некто Олег Сафонов, тезка бывшего главы Ростуризма, полный тезка гендиректора «Авито» Владимира Правдивого и члены его семьи, тезка члена совета директоров ТМК Александр Ширяев, тезка бизнесмена и партнера Романа Абрамовича Андрея Городилова, тезка экс-главы банка «Лада-Кредит» Сергей Балаганский. У всех этих лиц место рождения совпадает с их известными «копиями».
Программа «Гражданство через инвестиции» начала работать в Черногории с 2019 года. Чтобы получить «золотой паспорт», необходимо купить недвижимость на сумму 250 тысяч евро на севере и от 450 тысяч на юге страны. Кроме того, заявители вносят благотворительный взнос размером 100 тысяч евро.
Программы, аналогичные черногорской, действуют на Мальте. В январе 2021 года Мальта также раскрыла имена получателей «золотых паспортов». Среди них оказались миллиардер, совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников, который подтвердил факт двойного гражданства, а также тезки основателя и совладельца сети «Петрович» Андриана Мельникова и сына бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея.
Депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в эфире НСН, комментируя этот факт, подчеркнул, что обладатели «двойных» паспортов не нарушают закон.
«Гражданство покупали ряд частных лиц, это не чиновники, которым такое запрещено. И это не первый эшелон российского бизнеса. У нас двойное гражданство не запрещено, кто-то такой вариант выбирает. Но нельзя сказать, что это массовое явление или новая тенденция. Я лично такое решение не поддерживаю и, наверное, даже его можно назвать неприемлемым, потому что я считаю, что инвестировать нужно в нашу страну», - заявил он.
Сотни россиян также «приобретали» гражданство Кипра, однако в 2020 году это государство отказалось от участия в программе. Кроме того, в сентябре 2020 года местная газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили инвестиционное гражданство Кипра в период с 2008 по 2012 год. Среди них был муж певицы Алсу Ян Абрамов, первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов и другие бизнесмены и политики.
Также Россия инициировала увеличение ставки двойного налогообложения до 15% вместо 2%, чтобы сделать невыгодным утечку капиталов на Кипр. Однако политолог Андрей Суздальцев в беседе с НСН заявил, что повышение налогов не заставит россиян оставлять капиталы в своей стране.
«Никто никуда не переедет, все активы бизнеса находятся в России, репрессивными мерами заставить вкладывать в российскую экономику нельзя», - заявил он.
Ранее двойное налогообложение действовало также в Нидерландах, однако власти этой страны отказались перезаключить соглашение на российских условиях, как это было сделано с Кипром, Люксембургом и Мальтой. На заседании в Госдуме 11 мая заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что в планах России остается корректировка взаимной налоговой политики с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.
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