Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов» из России
Мальта раскрыла имена новых получателей «золотых паспортов» из России. В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили более 3 тыс. человек. Из них не меньше 300 — представители стран бывшего СССР, в том числе России, передает РБК.
В список попало, в том числе имя миллиардера из списка Forbes, основателя и совладельца производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергея Колесникова, который подтвердил изданию получение мальтийского гражданства.
В перечне есть также полные тезки нескольких российских бизнесменов, в частности основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея и другие, передает Ura.ru.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН о последствиях раскрытия имен российских бизнесменов, ставших гражданами Кипра за инвестиции.
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