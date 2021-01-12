Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов» из России

Мальта раскрыла имена новых получателей «золотых паспортов» из России. В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили более 3 тыс. человек. Из них не меньше 300 — представители стран бывшего СССР, в том числе России, передает РБК.

Кипр ввёл мораторий на программу «гражданство за инвестиции»

В список попало, в том числе имя миллиардера из списка Forbes, основателя и совладельца производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергея Колесникова, который подтвердил изданию получение мальтийского гражданства.

В перечне есть также полные тезки нескольких российских бизнесменов, в частности основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея и другие, передает Ura.ru.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН о последствиях раскрытия имен российских бизнесменов, ставших гражданами Кипра за инвестиции.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГражданствоПаспортаМальта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры