Госдума денонсировала соглашение о налогах с Нидерландами
Госдума РФ проголосовала во вторник за денонсацию соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
Как сообщает РИА Новости, срок действия соглашения может прекратиться с 1 января 2022 года. Это произойдет в том случае, если российская сторона направит соответствующее уведомление до 30 июня.
О начале разработки этого законопроекта Минфин сообщил в декабре прошлого года. 12 апреля премьер-министр РФ подписал постановление, которым одобрил законопроект, после чего правительство внесло его в Госдуму.
Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что расторжение этого соглашения может вынудить «Яндекс» изменить корпоративную структуру. Компания зарегистрирована в России как ООО «Яндекс», 100% уставного капитала которого принадлежит зарегистрированному в Нидерландах акционерному обществу Yandex N.V.
Сейчас дивиденды от российских «дочек», которые выплачиваются Yandex N.V., облагаются налогом по ставке в 5%.
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