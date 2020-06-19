Волны в налоговой гавани. В разрыве соглашений между Россией и Кипром усомнились
Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в эфире НСН рассказал, почему Кипр стал излюбленным местом движения российских денежных потоков.
Москва приготовилась разорвать с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения, пишет РБК. Это будет означать, что кипрские резиденты, владеющие долями в российских компаниях и получающие от них дивиденды, больше не смогут уплачивать с них налоги в российский бюджет по льготной ставке 5% и 10% (вместо стандартных для иностранцев 15%).
Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в эфире НСН предположил, что разрыва соглашения между странами не произойдет.
«Просчитывать последствия шага, который еще не принят, преждевременно. Традиционно Кипр - это одно из основных мест размещения капиталов российского крупного предпринимательства, основное место для транзитных потоков. Это происходит, потому что там условия по налогообложению лучше, чем в России. Кипр является у тому же высокотехнологичным финансовым центром. С другой стороны, в марте президент объявил о желании повысить налогообложение дивидендов, которые вывозятся в зарубежные юрисдикции. Правительство, естественно, заинтересовано в том, чтобы больше средств бизнеса оставалось в России и уходило на какие-то инвестиционные цели. Поэтому переговорные движения связаны с этим. Тем не менее говорить, что с Кипром мы расторгнем соглашение, думаю, пока неуместно», - отметил он.
О намерении пересмотреть условия договоренностей об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами в конце марта заявил президент Владимир Путин. Целью он назвал пресечение попыток избежать уплаты налогов при выводе доходов из России посредством дивидендов.
После этого Россия вела переговоры со странами, в отношении которых соглашение используется наиболее часто. Одной из них был Кипр, однако договориться о новых условиях сотрудничества сторонам не удалось — Никосия предлагала сохранить действующие правила.
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