Инвестируйте в Россию! В Госдуме возмутились покупкой «золотых паспортов» Мальты
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме в эфире НСН объяснил, кто из россиян и зачем приобретает мальтийское гражданство.
Мальта раскрыла имена новых получателей «золотых паспортов» из России. В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили более 3 тысяч человек, из них не меньше 300 — представители стран бывшего СССР, в том числе России.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН рассказал, как он оценивает инвестиции россиян в иностранные государства.
«Насколько я знаю, гражданство Мальты покупали ряд частных лиц, это не чиновники, которым такое запрещено. И это не первый эшелон российского бизнеса, я в этом списке для себя ни одной знакомой фамилии не увидел. У нас двойное гражданство не запрещено, кто-то такой вариант выбирает. Но нельзя сказать, что это массовое явление или новая тенденция. Я лично такое решение не поддерживаю и, наверное, даже его можно назвать неприемлемым, потому что я считаю, что инвестировать нужно в нашу страну», - сказал депутат.
Он считает Россию привлекательной для инвестиций страной. «В Россию вкладывать интересно, гарантированно и спокойно для нынешней ситуации», - отметил Неверов.
Между тем, как сообщалось ранее, в опубликованный список попало, в том числе имя миллиардера из списка Forbes, основателя и совладельца производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергея Колесникова, который подтвердил РБК получение мальтийского гражданства. В перечне есть также полные тезки нескольких российских бизнесменов, в частности основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея и другие.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН о последствиях раскрытия имен российских бизнесменов, ставших гражданами Кипра за инвестиции.
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