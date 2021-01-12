Инвестируйте в Россию! В Госдуме возмутились покупкой «золотых паспортов» Мальты

Мальта раскрыла имена новых получателей «золотых паспортов» из России. В 2019 году гражданство Мальты в обмен на инвестиции получили более 3 тысяч человек, из них не меньше 300 — представители стран бывшего СССР, в том числе России.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН рассказал, как он оценивает инвестиции россиян в иностранные государства.

«Насколько я знаю, гражданство Мальты покупали ряд частных лиц, это не чиновники, которым такое запрещено. И это не первый эшелон российского бизнеса, я в этом списке для себя ни одной знакомой фамилии не увидел. У нас двойное гражданство не запрещено, кто-то такой вариант выбирает. Но нельзя сказать, что это массовое явление или новая тенденция. Я лично такое решение не поддерживаю и, наверное, даже его можно назвать неприемлемым, потому что я считаю, что инвестировать нужно в нашу страну», - сказал депутат.