Он отметил, что с развитием ИИ также связано появление автономного транспорта. По его словам, совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным магистралям за четыре года превысил 20 млн километров.

«Объем услуг по разработке и реализации решений в области ИИ в прошлом году достиг почти 37 млрд рублей - в три раза больше, чем в 2022 году», - добавил глава правительства.

Ранее в Москве священнослужители во время крестного хода окропили святой водой робота-доставщика, который случайно оказался на их пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

