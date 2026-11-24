Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в России
Роботы-доставщики выполнили в российских городах более двух миллионов заказов. Об этом на стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта (ИИ) рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что с развитием ИИ также связано появление автономного транспорта. По его словам, совокупный пробег автономных грузовиков по федеральным магистралям за четыре года превысил 20 млн километров.
«Объем услуг по разработке и реализации решений в области ИИ в прошлом году достиг почти 37 млрд рублей - в три раза больше, чем в 2022 году», - добавил глава правительства.
Ранее в Москве священнослужители во время крестного хода окропили святой водой робота-доставщика, который случайно оказался на их пути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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